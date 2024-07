Fürst Albert und Ehefrau Charlène feiern 13. Hochzeitstag!

Für den Fürstenpalast in Monaco ist heute ein ganz besonderer Tag! Fürst Albert II. (66) und seine Charlène (46) hatten sich am heutigen Tag genau vor 13 Jahren im Zuge einer intimen standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Nur einen Tag darauf folgte damals die kirchliche Zeremonie im Beisein von zahlreichen Gästen. Zum Ehejubiläum des monegassischen Adligen und seiner Ehefrau teilt der Fürstenpalast ein Bild des Paares auf Instagram. Auf dem Foto schauen sich die Blaublüter tief in die Augen, während Albert seine Hand schützend auf den Rücken seiner Herzensdame legt. "Alles Gute zum Hochzeitstag an ihre Hoheiten Prinz Albert II. und Prinzessin Charlène", titelt der Fürstenpalast unter dem niedlichen Beitrag.

Über dieses Jubiläum freut sich offenbar nicht nur der monegassische Palast: Unter dem Post feiern die User die Liebe der Royals und beglückwünschen das Ehepaar. "Meine allerliebsten Royals! Alles Gute zum Jahrestag, eure Hoheiten", "Herzlichen Glückwunsch und auf noch viele weitere Jahre" und "Ein schönes Paar! Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare unter dem süßen Social-Media-Post.

Im Fürstenpalast in Monaco scheinen alle Zeichen auf Liebe gestellt zu sein. Erst kürzlich feierte Alexandre Grimaldi-Coste (20), Alberts Sohn, das öffentliche Liebesdebüt mit seiner Freundin Savannah Hennessy. Bei einer Fashionshow in Mailand kam er in Begleitung der 20-Jährigen und machte so die Beziehung zu seiner Herzensdame offiziell. Zuvor hatte der Fürstenspross zwar schon einmal von der neuen Frau an seiner Seite gesprochen, jedoch hielt er sich bis zu dem gemeinsamen Auftritt darüber bedeckt, um wen es sich bei seiner Auserwählten handle.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, 2011

Getty Images Alexandre Grimaldi-Coste und Savannah Hennessy bei einer Fashion Show in Mailand

