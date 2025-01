Oft sitzen gelassen: Charlotte Würdig hat Pech mit Männern

Bei Charlotte Würdig (46) läuft es nicht gerade gut, was das Thema Liebe betrifft. Das verriet die Moderatorin jetzt in einer Fragerunde auf Instagram. Nach ihrer Trennung von Rapper Sido (44) ist sie nach eigenen Angaben Dauersingle. "Klar hatte ich Dates, seitdem ich mich getrennt habe. Aber da ist ja nicht viel dabei", erklärte sie und beschwerte sich: "Allerdings muss ich auch sagen, dass es nicht nur so ist, dass ich nichts finde, sondern mich hat man auch voll oft sitzen lassen. Ich meine, wie unverschämt ist das? Das ist jetzt schon zwei-, dreimal vorgekommen!"

Diese Pechsträhne hat Charlotte mittlerweile sogar die Lust am Dating verdorben. "Da habe ich auch gar keine Lust mehr, mich zu verabreden. Ich will nicht noch mal, dass man mich sitzen lässt", behauptete die gebürtige Norwegerin betrübt. Gegenüber ihren Fans erzählte die Singlefrau ferner eine traurige Geschichte darüber, wie ihr der Laufpass gegeben wurde: "Ich habe einen Abend für ihn freigehalten und er hat einfach abgesagt. Wirklich so kurz vorher und ich denke nur: 'Ja, toll...'"

Obwohl Charlotte derzeit viel Pech mit potenziellen Partnern hat, bleibt ihr zumindest ein Mann nach wie vor: Ihr Ex Sido. Obwohl sich das frühere Ehepaar 2022 offiziell scheiden ließ, sind die zwei trotzdem richtig gut miteinander befreundet. Gemeinsam waren sie im vergangenen Jahr sogar im Disneyland und auch zu Sidos Babyglück gratulierte ihm seine Ex herzlich im Netz: "Auf geht's! Wir freuen uns auf das Kleine."

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / charlottewuerdig Georgia Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

