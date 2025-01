So stellt sich Neu-Single Emmy Russ ihren Traummann vor

Vor wenigen Wochen verkündete Emmy Russ (25), dass sie und Christian Jerez kein Paar mehr sind. Die Reality-TV-Bekanntheit bereute es sogar, ihren damaligen Partner bei Fame Fighting der Öffentlichkeit vorgestellt zu haben. Im Interview mit RTL plaudert die Influencerin aus, dass sie wieder bereit für eine Beziehung sei und verrät zugleich, wie der neue Mann an ihrer Seite sein muss: "Ich würde mir tatsächlich schon wünschen, wieder einen Partner zu finden. Ich würde mich wirklich gerne wieder verlieben. Es muss nur einfach der Richtige sein und sollte nicht wieder ein Loser, sondern erfolgreicher gestandener Mann sein."

Doch den zu finden, stellt sich Emmy sehr schwer vor, wie sie im Gespräch mit dem Sender zugibt: "Die wahre Liebe zu finden, sehe ich wie eine Mission Impossible. Aus meiner Sicht ist jeder Mann ein Stück weit untreu." Ob sie damit auf ihren Ex Christian anspielt, verrät sie nicht. Doch sie gibt zu, in ihrer Beziehung nicht immer glücklich gewesen zu sein: "Das letzte Jahr war für mich karrieretechnisch und finanziell wahrscheinlich mein erfolgreichstes Jahr überhaupt. Privat war es für mich das schlimmste Jahr und das lag vor allem an meiner Beziehung."

Jetzt ist Emmy jedoch wieder single und bereit, sich ins Datingleben zu stürzen. Doch vorher müsse sie erst mal ihr Leben ordnen: "Ich war drei Jahre lang sieben Tage und 24 Stunden nicht alleine. Ich muss mich jetzt erst mal wieder aufbauen und lernen, mein Leben alleine zu führen, was mir sehr schwerfällt."

