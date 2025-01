Chris Hemsworth wird Namensgeber für riesige Trichterspinne

Hollywoodstar Chris Hemsworth (41) wurde jüngst eine ganz besondere Ehre zuteil: Eine riesige australische Trichterspinne wurde nach ihm benannt. Das außergewöhnlich große Exemplar, das im Januar in einem australischen Reptilienpark abgegeben wurde, brachte Tierpflegerin Emma Teni zum Staunen. "[Die Spinne] war so groß im Vergleich zu ihren Artgenossen, dass sie mich direkt an Chris Hemsworth und seine Brüder erinnert hat, die auch alle überdurchschnittlich groß sind", erklärte Emma laut Daily Mail. Da Spinnenweibchen in der Regel größer sind als ihre männlichen Artgenossen, gingen die Experten zunächst davon aus, dass die Spinne weiblich sei. Doch ein näherer Blick zeigte: Hemsworth ist tatsächlich ein Männchen, was den Fund für den Park zu einem besonderen Glücksfall machte.

Der nun folgende Größenvergleich ist nichts für schwache Nerven: Das beeindruckende Exemplar misst stolze 9,2 Zentimeter. Damit ist Hemsworth ganze 1,3 Zentimeter größer als sein Artgenosse Hercules, der bisher als größte männliche Trichterspinne galt, die je in die Sammelstation an der australischen Küste gebracht wurde. Mit seinen beeindruckenden Fangzähnen, die sogar menschliche Fingernägel durchdringen können, wird das Tierchen ab sofort Teil des Gegengiftprogramms des Landes. Da das Gift der Trichterspinne innerhalb von nur 15 Minuten nach einem Biss tödlich sein kann, ist es für den Park besonders wichtig, ein entsprechendes Gegenmittel vorzuhalten. Somit sind hohe Erwartungen an Hemsworth geknüpft: Für eine Dosis Gegengift muss der Achtbeiner bis zu 200 Mal "gemolken" werden, erklärte die Spinnenexpertin.

Der 1,91 Meter große "Original-Hemsworth" hat sich bisher nicht zu seinem neuen Namensvetter geäußert. Chris genießt sein Leben gemeinsam mit Ehefrau Elsa Pataky (48) und ihren drei Kindern in Byron Bay, Australien. Die spanische Schauspielerin offenbarte laut Daily Mail kürzlich, dass ihr Umzug nach Australien an eine klare Bedingung geknüpft war: Sie wollte auf einer großen Farm mit Pferden leben – ein Wunsch, den Chris ihr schließlich erfüllte. Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, lebt heute in einem beeindruckenden Anwesen mit weitläufigen Gartenanlagen, die sicher auch dem einen oder anderen Gliederfüßer ein gemütliches Zuhause bieten.

Getty Images Chris Hemsworth, Juni 2023

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

