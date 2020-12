Elsa Pataky (44) jüngster Social-Media-Beitrag ist nichts für schwache Nerven! Wer der Frau von Filmstar Chris Hemsworth (37) im Netz folgt, weiß: Die Beauty ist eine absolute Tierliebhaberin – einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen hat sie dabei für ihre Pferde reserviert. So sind die Huftiere neben ihrem Mann und ihren Kindern ihr absolutes Lieblingsmotiv. Trotzdem dürfte ihr neuestes Posting viele unerwartet getroffen haben: Elsa filmte sich jetzt dabei, wie sie ein Fohlen zur Welt bringt!

Die Aufnahmen, die die Blondine auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, haben es wirklich in sich: In dem Clip sieht man eine Stute auf Heuboden liegen, während Elsa und eine weitere Frau sie bei der Geburt ihres Fohlens unterstützen – Chris' Frau muss offenbar mit voller Kraft an den Beinchen des Kleinen ziehen, um es auf die Welt zu bringen. Wer bei der außergewöhnlichen Aktion ebenfalls anwesend war? "Was für eine wundervolle Erfahrung ich da mit meinen Kindern teilen konnte", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

In einem weiteren Beitrag berichtete Elsa schließlich, dass alles gut verlaufen sei – und sie das Neugeborene Akoha getauft haben. Dazu postete sie auch schon ein süßes erstes Foto, auf dem sie das Fohlen – das bereits auf der Koppel steht – anhimmelt. Was sagt ihr zu dem Geburtsvideo? Stimmt ab!

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Pataky bei der Geburt des Fohlens

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, 2017

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Patakys Fohlen Akoha

