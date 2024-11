Stand Yasin seiner Ex Alicia bei "Love Island VIP" im Weg?

Bei ihrem Granaten-Einzug in die Love Island VIP-Villa traf Alicia Costa Pinheiro auf ihren Ex-Freund Yasin Mohamed (33). Dieser verkomplizierte prompt ihre Suche nach der Liebe, indem er die anderen Männer überzeugte, die Finger von seiner ehemaligen Partnerin zu lassen. Gegenüber Promiflash verrät Alicia nun, ob sie selbst der Meinung sei, dass der Reality-TV-Teilnehmer ihr im Wege stand. "Wenn es jemanden in der Villa gegeben hätte für mich, hätte er mir die Chance auf die große Liebe vielleicht erschwert", gibt sie zu.

Allerdings hatte ihr Aufeinandertreffen in der Show auch etwas Gutes: "Dafür hat er mir die große Chance gegeben, öffentlich klarzustellen, dass es mit ihm kein Comeback mehr geben wird. Das hat ganz viel mit mir gemacht, um endlich und endgültig abschließen zu können!" In der Vergangenheit wurde nämlich immer mal wieder gemunkelt, dass es bei Alicia und Yasin nach ihrer Trennung bei Temptation Island gar nicht vollständig aus und vorbei war. Die beiden wurden einige Male gemeinsam gesichtet, doch diese Zeiten sind laut Alicia wohl passé.

Bei "Love Island VIP" konnte sich die Influencerin letztendlich nicht verlieben und verließ die Villa freiwillig. Obwohl sie sich zuvor mit Danilo Cristilli (28) verkuppelt hatte, schien dort schon von Anfang an festzustehen, dass es bei den beiden nicht mehr funken würde. Die 30-Jährige war bereits in der Show genervt davon, dass sich der Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer stark von Yasin beeinflussen ließ – und auch heute scheint sie keine guten Worte über ihn verlieren zu können. "⁠Zu Danilo möchte ich mich nicht äußern. Es war aber definitiv die richtige Entscheidung, das Couple aufzulösen, bevor es überhaupt zu einer Annäherung kam", war sich die Tänzerin im Promiflash-Interview sicher.

Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

Danilo Cristilli bei "Love Island VIP", 2024

