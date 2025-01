Dating-Gerüchte: Rosé verbrachte Neujahr mit Model Evan Mock

Was läuft da zwischen Rosé (27) und Evan Mock? Auf X tauchten nun Fotos der Blackpink und dem Model auf, die sie sehr vertraut an Neujahr zusammen auf Hawaii zeigen. Die Aufnahmen, die angeblich ein Verwandter von Evan teilte und wieder gelöscht haben soll, zeigen die beiden dicht nebeneinander auf einem Truck sitzen, der vor einer Strandpromenade steht. Rosé und Evan trugen entspannte Kleidung und machten auch sonst einen sehr relaxten Eindruck, wie die Schnappschüsse vermuten lassen. Ob zwischen ihnen mehr läuft oder ob sie einfach nur Freunde sind, ist aktuell noch unklar.

Die Liebesgerüchte um die "Pink Venom"-Interpretin und den US-Amerikaner kamen erstmals vor wenigen Monaten auf. Rosé lernte Evan am Musikvideo-Set ihrer Single "toxic till the end" kennen. In dem Video spielte Evan den Ex-Freund der K-Pop-Bekanntheit, mit dem sie eine toxische Beziehung führt. Bereits während des Drehs soll die Chemie zwischen ihnen gepasst haben. Auf Instagram teilten sowohl Rosé als auch Evan Bilder von hinter den Kulissen, wo sie sich offenbar bestens miteinander verstanden.

Über Rosés Datingleben ist nur sehr wenig bekannt – in der K-Pop-Branche gelten Liebe und Sex als Tabuthemen. Deswegen machte es die gebürtige Australierin sehr glücklich, ihre negativen Erfahrungen mit Beziehungen in ihrer Musik verarbeiten zu können. "Ich glaube, es war etwas, das einige Jahre lang mit mir gelebt hat. Und ich bin schockiert, dass ich heute aufwachen kann und nicht mehr das Bedürfnis habe, darüber zu reden, und ich bin so dankbar, dass ich dieses Album machen konnte, weil ich früher so viel darüber gesprochen habe. Es war also sehr einfach, weil ich es sowieso die ganze Zeit gemacht habe", erklärte sie vor wenigen Wochen im Interview mit Apple Music.

Instagram / roses_are_rosie Evan Mock und Rosé am Set von "toxic till the end"

Getty Images Rosé im Juni 2024

