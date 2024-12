Toxische Beziehung inspirierte Blackpink-Rosé zu neuer Musik

Als Teil der Band Blackpink feierte Rosé (27) in den vergangenen Jahren unglaubliche Erfolge. Seitdem die vier Mitglieder der Gruppe von den Band-Aktivitäten allerdings eine Pause einlegen, startet die Sängerin auch als Solokünstlerin durch. Ihr erstes eigenes Album kam erst vor wenigen Tagen raus und wird von ihren Fans total gefeiert. In einem Interview mit Apple Music gibt sie nun ganz offen zu, dass sie sich von ihrer eigenen toxischen Beziehung inspirieren ließ, um die Songs auf ihrer Platte zu schreiben. Tatsächlich fühlte es sich für sie sehr natürlich an, ihre traumatischen Erfahrungen in ihre Musik einfließen zu lassen. Immerhin würde sie die ganzen Themen auch mit ihren engsten Freunden besprechen – und als solche möchte die "3 am"-Sängerin auch ihre Fans behandeln.

Wie Rosé selbst im Interview erzählt, war es für sie auch befreiend, über ihre ehemalige Beziehung zu schreiben. Es ist nicht üblich für Musiker der K-Pop-Branche, persönliche Themen wie Liebe, Sex oder gar Traumata zu verarbeiten. Dass sie nun die Chance bekommen hat, genau das zu tun, freut Rosé sehr. "Ich glaube, es war etwas, das einige Jahre lang mit mir gelebt hat. Und ich bin schockiert, dass ich heute aufwachen kann und nicht mehr das Bedürfnis habe, darüber zu reden, und ich bin so dankbar, dass ich dieses Album machen konnte, weil ich früher so viel darüber gesprochen habe. Es war also sehr einfach, weil ich es sowieso die ganze Zeit gemacht habe", schildert die "toxic till the end"-Interpretin.

Rosé, deren bürgerlicher Name Roseanne Park ist, steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Bereits 2010 fing sie an, sich musikalisch ausbilden zu lassen. Kurz darauf wurde sie während eines Castings mit Lisa Manobal (27), Jennie Kim (28) und Kim Jisoo (29) in eine Gruppe gesteckt. 2016 brachten sie ihre ersten Songs raus. Bis zu diesem Jahr wuchs die Gruppe zu einem globalen Phänomen heran: Bereits zwei Mal durften sie beim Coachella auf der großen Bühne stehen, reisten mit großen Touren durch die ganze Welt und haben millionenschwere Branddeals unter ihren Gürteln. Für ihr eigenes Album arbeitete Rosé sogar mit Bruno Mars (39) zusammen und brachte mit ihm den Hitsong "APT" heraus.

Instagram / roses_are_rosie Rosé, Dezember 2024

Getty Images Rosé, Mitglied der Band Blackpink

