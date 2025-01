Gewusst? Horst Lichter hatte Schulden in Millionenhöhe

Horst Lichter (62) hat in der Sat.1-Talkshow "Dinner Party" offen über die dramatischen finanziellen Krisen in seinem Leben gesprochen. In den 1990er-Jahren habe ihn die plötzliche Erkenntnis, hoch verschuldet zu sein, schwer getroffen: "Ich war komplett bankrott. Ich hatte eine Million Euro Miese." Seine finanzielle Misere begann nach der Trennung von seiner damaligen Ehefrau, die zuvor die Buchhaltung ihres erfolgreichen Restaurants geführt hatte. Unterstützung fand Horst in seiner heutigen Frau Nada, die damals bereits für ihn arbeitete und ihre Ersparnisse einsetzte, um ihn vor dem endgültigen Ruin zu bewahren.

Mit Nada, die ihn unbeirrt unterstützte, begann Horst ein Jahrzehnt harter Arbeit, um die Schulden abzutragen. Tag und Nacht arbeiteten die beiden im Restaurant, verzichteten auf jeglichen Luxus und leiteten jeden verdienten Cent direkt weiter an die Gläubiger. Parallel dazu startete Horsts Fernsehkarriere, die letztlich zu seiner Rettung beitrug. Vom regionalen Kochshow-Auftritt bis hin zu Formaten wie "Kerners Köche" und "Lafer, Lichter, lecker" wurde er immer bekannter. Den Weg zum Erfolg begleitete sein erstes Kochbuch, dessen Einnahmen für ihn ein finanzieller Wendepunkt waren. Nach etwa 15 Jahren waren die horrenden Schulden getilgt – eine Leistung, die Horst und Nada gemeinsam erbrachten.

Doch nicht nur finanzielle Herausforderungen prägen das bewegte Leben des 62-Jährigen. Tragische Schicksalsschläge, wie der plötzliche Kindstod eines seiner Kinder und gesundheitliche Rückschläge in Form von Schlaganfällen und einem Herzinfarkt, gehören ebenfalls zu seiner Geschichte. Trotz dieser Tiefpunkte zeigt sich Horst heute dankbar und demütig: "Ich bin mehr als glücklich", erklärte er in der Talkshow. Privates Glück hat er mit seiner Frau Nada gefunden, die ihm nicht nur in schwierigen Zeiten zur Seite stand, sondern maßgeblich zu seinem heutigen Leben ohne finanzielle Sorgen beitrug.

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, 2023

