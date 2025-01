Ist Martin Gruber in "Der Bergdoktor" etwa ein Frauenheld?

Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (55), sorgt in der ersten Folge der aktuellen Staffel von Der Bergdoktor gleich für Spannung. Mit einem überraschenden Vorschlag bringt er seine neue Liebe Karin aus der Fassung: "Hey, ich habe eine super Idee. Lass' uns zusammenziehen." Doch diese reagiert wenig begeistert: "Habe ich dir Signale gesendet, dass ich das möchte?" Damit ist der Auftakt für eine turbulente Staffel gegeben, in der die beiden noch sieben Folgen lang Zeit haben, ihre Beziehung wieder ins Lot zu bringen. Ob es klappt oder nicht, bleibt abzuwarten.

Das Liebesleben des Bergdoktors ist ein wichtiger Bestandteil der ZDF-Serie, die seit Jahren ein Millionenpublikum begeistert. Hans Sigl selbst widerspricht jedoch entschieden dem Vorurteil, dass Martin Gruber (54) ein Frauenheld sei. In einer Backstage-Dokumentation erklärte er: "Der Mann ist sehr treu und loyal. Mit Anne war Martin acht oder neun Jahre zusammen." Doch bei all den Beziehungen, die im Laufe der inzwischen 18 Staffeln gezeigt wurden, ist klar: Es gab einige Frauen im Leben des Arztes. Von seiner ersten großen Liebe Sonja, der Frau seines Bruders und Mutter von Tochter Lilli, bis hin zu Episoden mit Charakteren wie Susanne, Lena oder Franziska – jede Beziehung hatte ihre ganz eigenen Höhen und Tiefen.

Abseits der Serienhandlung gibt Hans Sigl, der die Rolle seit Beginn verkörpert, einen unerwarteten Einblick in die Figur des Martin Gruber. Die komplexe und manchmal dramatische Liebesgeschichte dient vor allem dazu, die Menschlichkeit der Figur zu zeigen. Mit Anne verband er beispielsweise eine langjährige Beziehung, die jedoch wegen einer anderen Frau endete. Auch der Verlust seiner Verlobten Andrea oder die komplizierte Dreiecksbeziehung mit Lena und ihrem todkranken Ehemann sorgten für emotionale Momente in der Serie. "Der Bergdoktor" bleibt so stets eine Mischung aus ergreifendem Familiendrama und romantischem Chaos, was sicher auch ein Grund für den langjährigen Erfolg der Serie ist.

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Getty Images Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl in der Serie "Der Bergdoktor"

