Maurice Dziwak schwärmt von seinen Eltern als Oma und Opa

Mit der Geburt seines Sohnes machte Maurice Dziwak (26) seine Eltern, die er liebevoll Mapsel und Papsel nennt, zu Oma und Opa. Die schlossen ihren Enkel schon kurz nach der Geburt in ihre Arme, was den Realitystar besonders glücklich macht. "Ich bin einfach nur stolz, aber auch gleichzeitig erfüllt, dass meine Eltern das miterleben dürfen und meine Eltern so glücklich zu sehen. Ihre Reaktion war einfach nur herzerwärmend", schwärmt Maurice auf Instagram zu einem Foto seiner Eltern, die ihren Enkel auf dem Arm halten und fügt hinzu: "Diese Freude, aber auch die Liebe, die sie dem kleinen Schatz gegenüberbringen, macht mich unfassbar glücklich."

Maurice und seine Eltern haben eine sehr innige Bindung. Im Promiflash-Interview verriet der 26-Jährige, dass sein engstes Umfeld und seine Familie förmlich ausgerastet sind, als er von Leandras Schwangerschaft berichtet hatte: "Sie haben losgeschrien und vor Freude geweint." Familie und Freunde des Paares hätten sofort begonnen, Sachen für das Baby zu kaufen.

Nachdem mehrere Medien schon über die Geburt von Maurice und Leandras Sohn berichtet hatten, bestätigte der selbst ernannte Löwe kurz darauf selbst, dass er Papa wurde. "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", schrieb er zu einem Foto, das ihn mit dem Wonneproppen auf seiner Brust zeigt.

