Beyoncé zieht weniger Zuschauer bei NFL-Weihnachtsshow an

Beyoncé (43) sorgte in ihrer Heimatstadt Houston am ersten Weihnachtsfeiertag für ein Highlight der NFL-Saison: Beim Halbzeitauftritt des Spiels zwischen den Baltimore Ravens und den Houston Texans performte die 32-fache Grammy-Gewinnerin ein 15-minütiges Medley aus acht Songs. Obwohl über 27 Millionen Zuschauer das Event live mitverfolgt haben, blieb die Zuschauerzahl hinter den Erwartungen und vor allem hinter ihren bisherigen NFL-Auftritten zurück. Zum Vergleich: Bei ihrem legendären Super-Bowl-Auftritt 2013 zusammen mit Destiny’s Child sahen über 110 Millionen Menschen zu, und mit ihrer Performance bei Super Bowl im Jahr 2016 erreichte sie sogar 115,5 Millionen.

Für ihre Weihnachtsshow holte die Sängerin prominente Unterstützung: Ihre Tochter Blue Ivy Carter (12) tanzte an ihrer Seite als Background-Tänzerin. Auch Musiker wie Post Malone (29) und Shaboozey (29) betraten mit ihr die Bühne und sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Queen B erhitzte aber die Gemüter einiger Zuschauer, als sie während ihres Auftritts eine Finger-Geste machte, die im professionellen NFL-Spielbetrieb nicht erlaubt ist. Ein riesiges "Bang"-Banner betonte die symbolische Aktion zusätzlich. Die gesamte Performance wird noch in dieser Woche als eigenständiges Special auf Netflix veröffentlicht.

Auch abseits der Bühne bleibt Beyoncé in den Schlagzeilen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (55), mit dem sie seit 16 Jahren verheiratet ist, teilt sie nicht nur drei Kinder, sondern auch eine bemerkenswerte Karriere im Musikbusiness. Aktuell kämpft Jay-Z allerdings mit juristischen Problemen, die seine Rolle als NFL-Unterhaltungsstratege belasten könnten. Beyoncé selbst hat zuletzt mit ihrem Album "Cowboy Carter" Geschichte geschrieben: Es landete nicht nur auf Platz eins der Billboard Top Country Charts, sondern auch in mehreren Ländern weltweit – eine Premiere für eine schwarze Künstlerin in diesem Genre. Fans spekulieren schon jetzt, ob ihr kryptischer Teaser "Look at that horse" ein Hinweis auf eine neue Welttournee sein könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyonce und weitere Tänzer während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Jay-Z, Mai 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie fandet ihr Beyoncés NFL-Weihnachtsshow? Er war grandios, Queen B hat wieder abgeliefert! Das war nicht ihr stärkster Auftritt, die Zahlen sprechen für sich. Ergebnis anzeigen