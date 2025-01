Prinz William bezahlte Geld für ein Date mit Prinzessin Kate

Es war ein märchenhafter Moment, der erst Jahre später ans Licht kam: Wie Daily Mail berichtet, hatten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) bereits ein Date, bevor ihre Romanze offiziell begann. Diese bisher unbekannte Episode aus der Liebesgeschichte des royalen Paares spielte sich noch vor der Wohltätigkeitsparty im Jahr 2002 ab, bei der William seine Kate in einem durchsichtigen Kleid auf dem Laufsteg bewunderte. Kate war damals noch Catherine Middleton, eine Studentin an der Universität St. Andrews, wo die beiden sich ein Jahr zuvor kennengelernt hatten. Auf einer Harry-Potter-Themenparty ersteigerte William bei einer Auktion für umgerechnet 239 Euro ein Date mit Kate. Der Abend zeigte allen Anwesenden sofort, dass zwischen den beiden eine besondere Verbindung bestand. Doch das war nicht das erste Aufeinandertreffen der Royals. Das erste Mal begegneten sich die beiden im zarten Alter von neun Jahren.

Wie ihre frühere Mitbewohnerin Laura Warshauer jetzt gegenüber dem Newsportal verriet, herrschte bei dem Paar "sofortige Chemie". Kate soll dabei ruhig und unbeeindruckt geblieben sein – ein Verhaltenszug, der sie bis heute auszeichnet. Während viele lange annahmen, das Mode-Event im Jahr 2002, bei dem Kate in einem durchsichtigen Kleid über den Laufsteg schritt, sei der Beginn ihrer Liebesgeschichte gewesen, zeigt diese neue Enthüllung, dass ihre Zuneigung schon zuvor keimte. Der Rest ihrer Studienzeit in St. Andrews war für beide von großer Bedeutung: Gemeinsam mit Freunden zogen William und Kate in ihrer zweiten Studienjahreshälfte in eine WG, was Berichten zufolge ihre Verbindung weiter vertiefte.

Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, sind William und Kate eines der bekanntesten Paare der Welt. Gemeinsam haben sie drei Kinder und verkörpern für viele Menschen ein modernes, aber dennoch traditionelles Bild des britischen Königshauses. Mit ihren öffentlichen Auftritten, ihrer Empathie und nahbaren Art haben sie sich nicht nur die Herzen der Briten, sondern auch der internationalen Gemeinschaft erobert. Kates ehemalige Mitbewohnerin Laura denkt voller Bewunderung an die Anfänge zurück. Vor Kurzem teilte sie eine Erinnerung auf Instagram mit einem Foto aus ihrer gemeinsamen Studienzeit: "Sie ist die freundlichste, fürsorglichste und bodenständigste Person", schrieb sie und ergänzte, es sei fantastisch zu sehen, wie Kate die Welt mit ihrer Stärke und ihrem Mitgefühl inspiriert.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2018

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

