Erste Begegnung: William traf Kate schon mit neun Jahren

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), deren Beziehung ihren Anfang an der Universität von St. Andrews in Schottland nahm, scheinen sich bereits vor ihrem Studium begegnet zu sein. Laut der Royal-Expertin Katie Nicholl kreuzten sich ihre Wege erstmals bei einem Hockeyspiel, als William neun Jahre alt war. Damals besuchte er die Ludgrove Prep School, deren Team ein Match gegen die Mannschaft von Kates Schule, der St. Andrew's Prep, bestritt. Katie beschreibt in ihrem Buch "Kate: The Future Queen", dass Kates Interesse an Jungen zu dieser Zeit noch begrenzt war, der junge Prinz aber dennoch ihre Aufmerksamkeit erregte.

Die späteren Jahre an der Universität St. Andrews brachten die beiden dann schließlich tatsächlich zusammen. Nachdem sie sich zu Beginn ihres Studiums kennengelernt hatten, zogen sie schon bald gemeinsam mit zwei weiteren Freunden, Fergus Boyd und Olivia Bleasdale, in eine WG, wie OK! berichtete. Für die letzten beiden Studienjahre entschieden sie sich dann aber für einen gemeinsamen Wohnsitz auf einem abgelegenen Gutshof, der im Besitz eines entfernten Cousins von William, Henry Cheape, liegt. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen, die unter anderem bombensichere Türen und Fenster umfassten, genossen die beiden das ländliche Leben und veranstalteten gerne gesellige Abende mit Freunden, bei denen der eigens angeschaffte Champagner-Kühlschrank fleißig genutzt wurde.

Seit jeher teilen Kate und William nicht nur ihren Sinn für Humor, sondern auch die große Leidenschaft für Sport. Während William sich an Rugby und Hockey versuchte, widmete sich Kate ebenfalls dem Hockeysport, was sie an ihrer Schule zur Kapitänin des Teams machte. Diese gemeinsame Liebe zum Sport könnte eine tiefere Verbindung zwischen den beiden geschaffen haben, lange bevor sie ein Paar wurden.

The Middleton Family Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem College-Abschluss im Jahr 2005

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Commonwealth Spielen

