Regisseur verrät neue Details zur Fortsetzung von "Wicked"

Jon M. Chu (45), der Regisseur hinter der zweiteiligen Verfilmung des Musicals Wicked, hat neue Details zur Fortsetzung des Fantasy-Spektakels enthüllt, das 2026 erscheinen soll. Im Interview mit E! News erklärte er: "Im ersten Teil ging es um Entscheidungen. Im zweiten Teil wird es um die Konsequenzen gehen." Die Hauptfiguren, gespielt von Cynthia Erivo (38) als Elphaba und Ariana Grande (31) als Glinda, stehen dabei erneut im Mittelpunkt. Besonders die Entwicklung ihrer vermeintlich freundschaftlichen Beziehung soll in "Wicked: For Good" eine zentrale Rolle einnehmen, wie Ariana in Interviews bereits andeutete.

Gerüchte, wonach es im zweiten Teil brandneue Songs geben soll, sorgten in den vergangenen Wochen unter den Fans für Begeisterung. So hatte Cynthia im Dezember enthüllt, dass sie ein Lied für ihre Rolle der Elphaba gemeinsam mit dem Originalkomponisten Stephen Schwartz geschrieben habe. Regisseur Jon versucht jedoch weiterhin, die Spannung hochzuhalten: "Ich kann weder bestätigen noch leugnen, dass es neue Songs geben wird", erklärte er im Interview verschmitzt und betonte, dass die Zuschauer definitiv überrascht sein dürften, wie sich die Beziehung der beiden Hexen im zweiten Film entfalten wird.

Jon, bekannt für seine Inszenierungen von Filmen wie "Crazy Rich Asians", hat in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass er es versteht, komplexe Beziehungen auf die Leinwand zu bringen. Mit Cynthia und Ariana hat er zwei gefeierte Künstlerinnen an seiner Seite, die bei Live-Performances und vor der Kamera gleichermaßen überzeugen. So hat Cynthia nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin bereits zahlreiche Preise gewonnen, während Ariana mit Hits wie "Thank U, Next" als eine der international erfolgreichsten Popkünstlerinnen der letzten Jahre gilt.

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Schauspielerinnen

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande in New York City

