Nach Mega-Show: Shirin Davids neuer Song kommt schon früher

Shirin David (29) hat es offenbar wieder geschafft. Im vergangenen Jahr dominierte die Rapperin das Netz mit ihrem Hit "Bauch Beine Po". Jetzt legt sie mit "Atzen und Barbies" zusammen mit Ski Aggu (27) wieder nach. Den Song stellte sie bereits bei dem großen Silvester-Konzert am Brandenburger Tor vor – und jetzt können Fans ihn bald schon streamen. Wie die Berlinerin bei Instagram verkündete, feiert der Song nämlich schon am 10. Januar seinen Release und somit weitaus früher als gedacht. Doch Shirin wäre nicht Shirin, wenn sie nur einen Hit auf den Markt bringen würde. Obendrauf gibt es gleich zwei limitierte Varianten, wie bereits in ihrem Shop angekündigt. Wie genau diese aussehen werden, ist aber noch ein streng gehütetes Geheimnis.

Shirins Hits sorgen aber nicht immer nur für Begeisterung, sondern auch für jede Menge gerunzelter Stirnen. Während schon "Bauch Beine Po" viele Fragen aufwarf, weil die Musikerin für viele Hörer ein falsches Körperbild vermittle, lachten einige Fans auch über den darauffolgenden Song "Küss mich doch". Nach der Veröffentlichung des Musikvideos auf YouTube versammelten sich zahlreiche Kritiker in der Kommentarspalte, denn in einem Großteil des Textes hängt Shirin ein verniedlichendes "i" an die Worte: "Ganz wenig Schlafi, posten süße Bikini-Piccys / Auf einer Yachti / Wie Elon Muski / Und hören Hafti", lautete eine Zeile. Das war für die Fans zu viel des Guten. "Schreie, wer hat das denn geschrieben?", fragte ein entgeisterter User, und ein anderer meinte ironisch: "Ganz schön kacki dieser Songi."

In jedem Fall weiß Shirin, wie sie mit ihrer Musik für Diskussionen sorgt. Aber der Erfolg gibt ihr recht. Aktuell gehört sie zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Musikerinnen Deutschlands. Das brachte ihr im vergangenen November unter anderem einen Bambi ein. Ende Januar geht es dann auf die großen Bühnen, wenn sie ihre "Schlau aber Blond"-Tournee startet. Im Netz gab die 29-Jährige schon vor einigen Wochen die Tour-Daten bekannt. Die Vorfreude war in ihrem Posting deutlich herauszulesen. "Ich freue mich so doll, die 'Schlau aber Blond'-Tour 2025 ankündigen zu dürfen! Wer ist dabei?", meinte sie stolz. Fans haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz die Gelegenheit, Shirin live zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Shirin David bei der Bambi-Verleihung 2024

Anzeige Anzeige