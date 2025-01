"So unglaublich": Renata Lusin ist erstmals Tante geworden

Renata Lusin (37), bekannt aus der TV-Show Let's Dance, hat auf Instagram eine wunderbare Nachricht verkündet: Sie ist zum ersten Mal Tante geworden. Im Januar 2024 brachte ihr Bruder sein erstes Kind zur Welt – einen kleinen Jungen. Besonders emotional war dieser Moment für Renata, da sie ihren Bruder seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen hatte. In ihrer Instagram-Story teilte die Tänzerin ein Foto von ihm, wie er das Baby im Arm hält, und schrieb voller Stolz: "Mein kleiner Bruder ist Papa geworden. So unglaublich..." Doch nicht nur ihr Bruder, sondern auch ihr kleiner Neffe ist für sie bislang nur aus der Ferne zu bewundern.

Für Renata war der Familienzuwachs ihres Bruders allerdings nicht das einzige emotionale Highlight der letzten Zeit. Erst kürzlich durfte die frischgebackene Mutter ihre eigene Tochter Stella, die im März 2024 geboren wurde, ihrem Vater vorstellen. Nachdem die beiden sich drei Jahre lang nicht gesehen hatten, erlebte die kleine Familie ein rührendes Wiedersehen während eines gemeinsamen Urlaubs in der Türkei. Renata blickt jedoch weiterhin hoffnungsvoll nach vorn: Geplant ist, ihren Bruder und seinen Sohn im Sommer endlich persönlich zu sehen.

Neben diesen familiären Ereignissen sprach Renata auch über ihre eigenen Zukunftspläne. Nachdem sie und ihr Ehemann Valentin Lusin (37) in der Vergangenheit drei Fehlgeburten erlitten hatten, wollen sie beim Thema weiterer Nachwuchs nichts erzwingen. "Wenn der liebe Gott es uns schenkt, würden wir uns über ein Geschwisterchen freuen. Wenn nicht, sind wir schon jetzt unglaublich glücklich, Eltern von Stella zu sein", erklärte sie auf Instagram. Die Tänzerin, die in der Öffentlichkeit oft mit Professionalität glänzt, gewährt auf ihren sozialen Kanälen immer wieder Einblicke in ihre privaten Höhen und Tiefen – was sie für ihre Fans besonders nahbar und bewundernswert macht.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrem Papa und Tochter Stella, Türkei 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Tänzerin

