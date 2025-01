Sophia Thomalla belastet ihr Jetset-Leben als Spielerfrau

Sophia Thomalla (35) kann sich nicht gerade über Langeweile beklagen. Durch ihre eigene Tätigkeit als Moderatorin und ihre Beziehung zu Alexander Zverev (27) ist sie viel beschäftigt – und das scheint der Schauspielerin ziemlich zuzusetzen. Dadurch, dass sie den professionellen Tennisspieler bei seinen Auslandsaufenthalten unterstützt, ist das Paar für einen großen Teil des Jahres unterwegs, was die Are You The One?-Moderatorin 2025 gerne ändern würde: "Es ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, aber ich wäre natürlich auch gerne mal wieder drei, vier Wochen zu Hause." In naher Zukunft scheint sich dieser Wunsch allerdings noch nicht zu erfüllen. "Das ist gar nicht auszudenken, leider Gottes", bedauerte Sophia gegenüber RTL.

Die Silvesternacht verbrachte das Paar gemeinsam in Australien. "Wie jedes Jahr. Also seit geraumen drei Jahren. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, also da ist ja die Entscheidungsfreiheit nicht gegeben", gab die 35-Jährige zu. Da sich Alexander dort auf die Australian Open vorbereitet, ist an eine große Party ebenfalls nicht zu denken. Sophia schilderte gegenüber dem Sender, dass sie und der Olympiasieger sich wohl wie in den Vorjahren "an irgendeinem Straßenrand" stehend zum neuen Jahr beglückwünschen werden und es dann für beide ins Bett geht. Auf die Frage, ob sie Workaholics seien, hatte das Model eine klare Antwort parat: "Er ja, natürlich, und ich bin der Mitläufer."

Als "klassische Spielerfrau" soll sich die Tochter von Simone Thomalla (59) allerdings nicht sehen. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte sie scherzend den Unterschied: "Die Fußballspielerfrauen kommen mit einer Clutch zum Match, Tennisspielerfrauen mit einem Jutebeutel, weil sie so viel Zeug mitschleppen müssen." Ihre Unterstützung zeigte Sophia auch kurz nach Silvester und teilte schon am nächsten Tag ein Bild mit ihren Fans, auf dem sie im Tennisstadion sitzt.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2024

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

