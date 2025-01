Teddi Mellencamp spricht über ihre nächtlichen Angstattacken

Teddi Mellencamp Arroyave (43), bekannt aus "The Real Housewives of Beverly Hills", hat sich kürzlich auf Instagram offen zu ihren Erfahrungen mit nächtlichen Angstattacken geäußert. Am frühen Morgen des 6. Januar sei sie um drei Uhr mit "heftiger Angst" aufgewacht, wie sie in einer Story berichtete. Die TV-Persönlichkeit teilte nicht nur die Symptome, die sie bei Panikattacken plagen – von Herzklopfen und Schlafproblemen bis hin zu einem Gefühl drohenden Unheils –, sondern auch ihre Strategien, um mit der Belastung umzugehen. Sie betonte: "Ich sage das nicht aus Mitleid, sondern für alle, die sich genauso fühlen."

Um ihre Angst zu bewältigen, setzt Teddi konsequent auf Selbstfürsorge. In ihrer Instagram-Story dankte sie ihrem Team, das sie immer wieder daran erinnert, auf sich selbst zu achten und hilfreiche Gewohnheiten beizubehalten. Zu ihren Methoden zählen Meditation, Sport, Spaziergänge an der frischen Luft und das Führen von Dankbarkeitslisten. Diese Listen würden ihr helfen, sich auf die positiven Dinge in ihrem Leben zu fokussieren – darunter ihre Gesundheit, ihre Kinder und die Menschen, die sie unterstützen. Teddi betonte zudem, wie wichtig es sei, Grenzen zu setzen und Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen, um die Belastung zu mindern.

In den vergangenen Jahren hat die Reality-Darstellerin bereits offen über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen, insbesondere in Bezug auf ihre wiederholten Diagnosen von Hautkrebs (Melanomen). In einem früheren Instagram-Beitrag teilte sie emotional mit, wie sehr diese Erlebnisse ihre Ängste verstärken würden. Doch Teddi versucht, einen positiven Umgang mit ihrer Situation zu finden. Sie erklärte: "Das Leben geht weiter, also hilft es, sich zu bewegen und eine gesunde Einstellung zu bewahren." Die zweifache Mutter spricht damit nicht nur ihre eigene Stärke an, sondern ermutigt auch andere, trotz belastender Phasen aktiv an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige Anzeige