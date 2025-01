Deutet Christina Hänni ihren "Let's Dance"-Rückzug an?

Christina Hänni (34) hat Bestürzung bei ihren Fans ausgelöst: Die beliebte Tänzerin der TV-Show Let's Dance deutete an, auch 2024 nicht als Profitänzerin auf der Tanzfläche zu stehen. In ihrem Podcast "Don't Worry, Be Hänni", den sie gemeinsam mit ihrem Mann Luca Hänni (30) betreibt, äußerte sich die Wahl-Schweizerin über die kommende Staffel der Tanzshow und zeigte sich begeistert von dem neuen Promi-Cast. Besonders der ehemalige Turner Fabian Hambüchen (37) kristallisiert sich für sie als klarer Favorit heraus. Doch dass Christina den neuen Cast ohne einen Hinweis auf ein eigenes Engagement kommentiert, gibt Anlass zu Spekulationen: Steht ihr Rückzug tatsächlich fest?

Bereits in den letzten Monaten machte Christina Hänni immer wieder Andeutungen über ihre Prioritäten. Die Tänzerin ist im vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter geworden und fokussiert sich seitdem komplett auf ihre Familie. Große Projekte wie die monatelangen Dreharbeiten von "Let's Dance" seien mit ihrem aktuellen Alltag schwer zu vereinbaren, erklärte sie bereits mehrfach in Interviews. Während ihre Kollegin Renata Lusin (37) bereits verdeutlichte, dass sie 2024 zurückkehren möchte und auch an der Tour teilnahm, blieb Christina zurückhaltend. Sie gab an, dass Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft davon abhängen würden, wie diese mit den Projekten ihres Mannes Luca, der als Sänger tätig ist, abgestimmt werden können.

Christina Hänni gehört seit Jahren zu den Publikumslieblingen der Show. Die Tänzerin, die nach ihrer Heirat mit Sänger Luca Hänni in die Schweiz zog, begeistert nicht nur mit ihrer eleganten tänzerischen Technik, sondern auch mit ihrer lockeren, bodenständigen Art. Die Beziehung des Paares ist bereits seit Jahren Gesprächsthema, nachdem sie sich 2020 während des Formats "Let's Dance" kennen und lieben gelernt hatten. Luca gab später zu, dass Romantik bei gemeinsamen Trainingseinheiten nicht ausgeschlossen war. Heute sind die beiden stolze Eltern und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Fans. Für viele verkörpert Christina den Traum einer perfekten Balance zwischen Karriere und Familie – auch wenn sie dafür vorerst den Showbiz-Trubel auf Eis legt.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Oktober 2024

Instagram / christina.haenni Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024

