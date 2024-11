Ohne Luca: Christina Hänni kommt als Mama an ihre Grenzen

Luca (30) und Christina Hänni (34) sind im Juni zum ersten Mal Eltern geworden. Meistens meistern der Sänger und die Let's Dance-Bekanntheit den Alltag mit Baby gemeinsam. Seit vier Tagen ist die frischgebackene Mama jedoch mit der Kleinen allein und deswegen total am Ende. "Es ist schwer, ich werde nicht lügen. Ich bin einfach müde und ich mag nicht müde sein. Und ich kriege es nicht hin. Ich kann nicht abschalten", erklärt Christina ihren Followern auf Instagram und fügt hinzu: "Wenn ich allein mit ihr bin – und das bin ich jetzt vier Tage – dann bin ich müde. Dann steigert sich die Müdigkeit."

Davon wolle sich Christina aber nicht unterkriegen lassen. Schließlich wisse sie, wofür sie es macht: "Aber ist nicht schlimm, alles für die Kids." Da die 34-Jährige momentan allein auf ihren Nachwuchs aufpasst, musste sie auch allein mit ihrer Tochter zum Babyschwimmen fahren. Eine echte Herausforderung, wie Christina erzählt: "Sie ist natürlich auch noch nach hinten gedreht, das heißt, sie sieht nur den Autositz. [...] Sie hat mich [gestern] zehn Minuten – so lange dauert ungefähr der Weg – wirklich zusammengeschrien." Doch sobald die Kleine ihre Mama sieht, beruhigt sie sich wieder.

Christina und Luca lernten sich 2020 in der Tanzshow kennen. Ihre Zuneigung zueinander wurde schnell sichtbar, anfangs aber nur als eingespieltes Team auf dem Parkett. Einige Wochen nach dem Finale, in dem sie gemeinsam den dritten Platz belegten, verkündeten sie, dass sie ein Paar sind. Im August 2023 gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort und krönten ihre Liebe wenige Monate später mit der Geburt ihrer Tochter.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Sänger Luca Hänni und seine Frau Christina

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige