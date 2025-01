Fans entsetzt: Til Schweiger postet Foto aus Krisengebiet

Seit mehreren Tagen wüten verheerende Waldbrände in Los Angeles. Zahlreiche Menschen haben bereits ihr Zuhause verloren oder fürchten um ihre Existenz. Auch Til Schweiger (61) befindet sich momentan an der Westküste der USA. Seine Fans lässt der Schauspieler auf Instagram an seinem Trip teilhaben – und erntet dafür teils heftige Kritik! Zu einem vermeintlich idyllischen Foto eines Sonnenuntergangs kommentiert er mit "Zurück in Los Angeles" und versieht die Wörter mit einem roten Herz-Emoji. Allerdings scheint das einigen Nutzern des sozialen Mediums angesichts der prekären Lage überhaupt nicht zu gefallen. "Ringsum Chaos, Zerstörung und Leid. Aber Monsieur genießt den Sonnenuntergang", ärgert sich ein User.

Ein weiterer Social-Media-Nutzer schließt sich an und wettert: "Zehntausende verlieren ihre Existenz, ihr Leben. L.A. versinkt in Schutt und Asche. Aber Herr Schweiger relaxt auf dem Balkon." Andere wiederum nehmen Til in Schutz: "Es ist doch verdammt noch mal nicht seine Pflicht, dort irgendjemandem zu helfen. Wie sie hier alle den Moralapostel spielen. Heuchelei nennt man das. Ich würde es nicht anders machen."

In der vergangenen Zeit musste Til anscheinend mehrfach nach Übersee reisen. Der 61-Jährige drehte nämlich gemeinsam mit Josh Duhamel (52) und Dylan Sprouse (32) einen neuen Action-Thriller mit dem Titel "The Neglected". Unter der Regie von David Lipper fanden die Dreharbeiten in Mississippi statt, wie Deadline berichtete. Welche Rolle Til in dem neuen Streifen spielen wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Instagram / tilschweiger Til Schweigers Sonnenuntergangsfoto aus Los Angeles, Januar 2025

Getty Images Til Schweiger im September 2022

