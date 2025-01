Hanni steht zwischen Ilias' und Alinas "Love Is Blind"-Liebe

Ilias zweifelt an seiner Entscheidung – eigentlich hatte sich der "Love Is Blind: Germany"-Teilnehmer dazu entschlossen, eine Ehe mit Alina zu schließen. Doch Teilnehmerin Hanni sorgt bei ihm für Gefühlschaos. In Folge fünf der Netflix-Serie befinden sich die bereits verheirateten Pärchen in den gemeinsamen Flitterwochen auf Kreta. Da die Blondine ebenfalls geheiratet hat, verbringen die beiden ihre Zeit am selben Ort und kommen mehrfach ins Gespräch. Schon im Vorspann erwähnt der Immobilienmakler: "Ich könnte jetzt sagen, dass da nichts ist, aber das wäre gelogen."

Die Spannung zwischen den beiden ist kaum zu übersehen, auch für seine eigentliche Partnerin Alina nicht. Diese spricht die Situation direkt ganz offen an und fragt, wie es für Ilias war, Hanni das erste Mal zu sehen. "Es gibt ja einen Grund, wieso ich hier mit dir liege", antwortet Ilias. Da wurde wohl etwas geflunkert, im Interview teilt er deutliche Zweifel an seiner jetzigen Partnerin – die 28-Jährige ahnt davon zunächst nichts. Im Verlauf der Folge merkt sie aber, dass etwas im Busch ist. "Meine Theorie ist, dass er noch nicht von ihr ablassen kann, sie aber kein Interesse hat", erklärt die Kundenberaterin.

Kandidatin Hanni hingegen ist neugierig und testet Ilias' Treue. "Ich habe gemerkt, dass er sich die Tür ein bisschen offen hält. Vor allem, welche Signale er mir gibt." Dieses Gefühl hat auch Alina, sie konfrontiert ihren Partner mit den Gedanken. "Keine Ahnung, ob die Tür zu ist", gibt Ilias dann am Ende der Folge zu. Schon zuvor war der Ascheberger auf TikTok durch seine Art aufgefallen. Die Nutzer hatten ihn in den Kommentaren dafür kritisiert, nur auf 'das Eine' aus zu sein. "Er hat seine Prioritäten direkt gezeigt", vermutet ein User.

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Netflix Ilias, "Love is Blind Germany"-Kandidat

