"Love Is Blind: Germany"-Ilias enttäuscht Fans mit Sex-Talk

Bei "Love Is Blind: Germany" funkte es in den sogenannten Pods zwischen den Singles Ilias und Alina. Nach intensiven Gesprächen verlobten sich der Immobilienmakler und die Kundenbetreuerin – und das, ohne sich vorher gesehen zu haben. Für das frisch verlobte Paar ging es im Anschluss in die Flitterwochen nach Kreta. Besonders Ilias schien sich auf die erste gemeinsame Nacht zu freuen. "Ich will dann das Thema Sexualität und auch Intimität vielleicht mal ansprechen", ⁣ freut sich der Ascheberger im Einzelinterview.

Auch das Gespräch mit Alina lenkt Ilias in der vierten Folge der Netflix-Show auf das Thema. "Hast du dir viele Gedanken über die erste gemeinsame Nacht gemacht?", fragt er die 28-Jährige. Diese freut sich vor allem darauf, sehr viel zu reden. Doch Ilias bleibt weiter am Ball. "Ich hätte schon Lust, ein bisschen zu kuscheln", betont er und stellt im Einzelinterview klar: "Das steigert auch die Vorfreude auf Sex." Die Fans sind von seinem Sex-Talk genervt. "Wieso redet er eigentlich die ganze Zeit nur über diese eine Sache?" oder "Er hat schon beim zweiten Gespräch direkt mit dem Thema angefangen. Ich finde das respektlos. Er hat seine Prioritäten direkt gezeigt", kritisieren zahlreiche TikTok-User.

Auch Alina hat offenbar von dem starken Gegenwind gegen Ilias mitbekommen. Auf ihrem TikTok-Account verteidigt sie ihren "Love Is Blind"-Partner: "Ich bekomme viele Kommentare oder Nachrichten, dass Ilias nur auf 'das Eine' aus ist. Hierzu möchte ich nur einmal kurz erwähnen, dass es eine TV-Show ist und natürlich nur ein Bruchteil gezeigt wird." Zudem stellt sie klar, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt habe. "Daher legt bitte nicht alles auf die Goldwaage und bleibt lieb zum Cast", appelliert sie an die Zuschauer.

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Netflix Alina, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

