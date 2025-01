Während Lily Allens Therapie: David genießt Basketballspiel

David Harbour (49) präsentierte sich bester Laune, als er am Sonntag das Basketballspiel der Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks im legendären Madison Square Garden verfolgte. Der Stranger Things-Star wurde mit einem breiten Lächeln und einem Daumen hoch neben Schauspielkollege Ben Stiller (59) und dessen Frau Christine Taylor (53) gesichtet, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Der entspannte Abend in New York markiert einen neuen Lebensabschnitt für David, nachdem seine Ehe mit Lily Allen (39) in die Brüche ging. Während er sich bei einem sportlichen Event ablenkt, sucht sich Lily derweil Unterstützung, um den Trennungsschmerz zu verarbeiten.

Die Sängerin hat sich wohl in ein exklusives Therapiezentrum in den USA zurückgezogen, wo sie für mehrere Wochen intensive Betreuung erhält. Dort nimmt sie an Gruppen- und Einzelgesprächen teil, um ihre Emotionen aufzuarbeiten. Ohne Handy und abgeschottet von der Außenwelt soll sie zudem zu gesunder Ernährung und Spaziergängen in der Natur ermutigt werden. Lily legte die Beziehung im Dezember auf Eis, nachdem sie herausgefunden hatte, dass David die Promi-Dating-App Raya nutzte. "Es war sehr schmerzhaft für sie, nach Hause zu kommen. David war früher ihr Anker – jetzt ist er ein Trigger", erklärte ein Insider zuvor gegenüber Daily Mail.

Trotz der emotionalen Herausforderungen richtet Lily ihren Blick nach vorn und plant nun allem Anschein nach ihr Comeback in die Musikbranche. Nach einer sechsjährigen Pause möchte die "Not Fair"-Interpretin endlich wieder durchstarten, wie sie in ihrem Podcast "Miss Me?" verriet. "Ich werde zu Beginn des Jahres ein bisschen an mir arbeiten, dann werde ich weiterschreiben [...] und hoffentlich bis Ende des Jahres ein Album herausbringen", erklärte Lily. Doch noch sei nichts in Beton gegossen: "Es ist noch nicht real, ich versuche nur, es jetzt zu manifestieren."

https://www.instagram.com/p/DA9DblxxBlk/?hl=de&img_index=1 Lily Allen im neuen Look im Oktober 2024

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin