Lily Allen soll Ehemann David auf Dating-App erwischt haben

Lily Allen (39) und David Harbour (49) sollen sich nach vier Jahren Ehe getrennt haben. Wie Daily Mail berichtet, behauptet ein Insider nun, den Grund für das Liebes-Aus zu kennen. Demnach habe die Sängerin vermutet, dass der Stranger Things-Star sie betrügt – und fand daraufhin wohl sein geheimes Profil auf der Datingplattform Raya, was "Höllenqualen" bei ihr auslöste. "Lily suchte nach Frauen, die auf Raya waren und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgte, um herauszufinden, mit wem er sich traf", erklärt die Quelle.

Die "Not Fair"-Interpretin habe ihr eigenes Profil, mit dem sie David 2019 kennengelernt hatte, wieder reaktiviert – jedoch nur um Nachforschungen anzustellen. Das führte jedoch dazu, dass sie einen Account entdeckte, der Details aufwies, die mit dem echten Leben des 49-Jährigen übereinstimmten: Er beschrieb sich als Schauspieler aus New York, der vorübergehend in Atlanta lebt, und wählte dazu Led Zeppelins Lied "Houses of the Holy" als Profil-Song. "Lily hat nie wieder jemanden angeschaut, seit sie David getroffen hat. Sie ist am Boden zerstört", fügt der Informant hinzu.

Das mutmaßliche Ehe-Aus der britischen Musikerin und des "Black Widow"-Darstellers wurde vergangenen Monat bekannt. Eine angebliche Freundin von Lily offenbarte gegenüber dem UK-Blatt, dass die beiden sich nicht nur getrennt haben, sondern auch schon separat leben sollen. Darüber hinaus wurde das Raya-Profil der 39-Jährigen geleakt. Es hieß jedoch, sie suche dort nicht nach Dates, sondern wolle nur Bekanntschaften machen, weil sie noch nicht offiziell geschieden sei und "ihre Ehe sehr ernst nimmt".

Getty Images David Harbour und Lily Allen im Juli 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen im April 2022

