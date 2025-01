Rafi Rachek meldet sich nach seiner Pause im Netz zurück

Rafi Rachek (35) zog sich zuletzt für eine Weile aus den sozialen Medien zurück. Den Grund dafür verriet er seinen Fans jedoch nicht. Jetzt meldet sich der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner aber wieder auf Instagram und wirft weitere Fragen auf. "Nichts ist für die Ewigkeit", heißt es zu einem Clip, in dem Schneeflocken herunterfallen. Was Rafi genau mit diesen kryptischen Zeilen meint, lässt er jedoch offen und untermalt seinen Story-Beitrag lediglich mit einem Klavierstück des Films "Die fabelhafte Welt der Amélie".

Auch Sam Dylan (33) bewahrt Stillschweigen, was es mit der Social-Media-Pause seines Partners auf sich hat. Jüngst teilte er ebenfalls ein paar mysteriöse Worte. "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen", schrieb der Das große Promi-Büßen-Sieger in seiner Story. Nähere Details, was passiert ist, sparte Sam aber ebenfalls aus.

Für ihn geht es schon bald ins Dschungelcamp. Ob Rafi als Begleitperson mit von der Partie sein wird, ist bisher nicht bekannt. Zumindest gegenüber RTL plauderte Sam jedoch aus, wie sein Freund auf die Teilnahme des 33-Jährigen reagiert hatte. "Die ersten Worte von Rafi zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: 'Warum nicht ich?'", behauptete Sam und deutete an, dass sich der Ex-Die Bachelorette-Kandidat nicht so ganz für ihn gefreut habe.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

