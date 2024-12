Melania Trump schwärmt von ihrem Sohnemann Barron

Melania Trump (54), Frau des designierten US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump (78), und ihr gemeinsamer Sohn Barron Trump (18) blicken einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Der 18-Jährige hat kürzlich sein Studium an der Stern Business School der New York University begonnen, was für ihn aufgrund der Begleitung durch Sicherheitspersonal alles andere als eine normale College-Erfahrung darstellt. Melania äußerte sich dazu in einem Interview mit Fox and Friends und erklärte, dass Barron sich der außergewöhnlichen Natur seiner Situation bewusst sei. "Ich bin sehr stolz darauf, wie er damit umgeht", sagte die 54-Jährige.

Sie schwärmte weiter: "Ich bin sehr stolz auf ihn – auf sein Wissen, sein politisches Verständnis, dass er seinem Vater so gute Ratschläge gegeben hat." Auch seinen Einfluss auf die diesjährige Präsidentschaftswahl hob sie hervor: "Er hat so viele junge Leute ins Boot geholt. Er kennt seine Generation." Die stolze Mutter ergänzte, dass Barron während Donald Trumps Wahlkampagne strategische Empfehlungen für Podcast-Interviews gegeben habe, welche laut dessen Berater ein voller Erfolg gewesen seien.

Über die Jahre hinweg hat Barron, das jüngste der fünf Kinder Donalds, eine besondere Rolle in der Familie eingenommen. Seit seiner Kindheit steht er im Rampenlicht und hat gelernt, mit der konstanten Aufmerksamkeit umzugehen.

Getty Images Donald Trump und sein Sohn Barron im August 2020

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024.

