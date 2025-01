One Direction spendet Kino-Erlöse zum Gedenken an Liam Payne

Für eine einmalige Aufführung bringt One Direction den Dokumentarfilm "This Is Us" aus dem Jahr 2013 zurück auf die Kinoleinwand. Die Einnahmen aus der Sondervorstellung am 14. Januar in den Odeon-Kinos sollen an Wohltätigkeitsorganisationen für psychische Gesundheit gespendet werden, um dem verstorbenen Bandmitglied Liam Payne (✝31) zu gedenken. Der Sänger, der 2010 durch die Castingshow "The X Factor" mit der Band internationalen Ruhm erlangte, starb tragisch im Oktober letzten Jahres im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Millionen Fans weltweit waren über den Verlust erschüttert.

Die Dokumentation, die von dem ebenfalls im letzten Jahr verstorbenen Regisseur Morgan Spurlock (✝53) gedreht wurde, wirft einen nahen Blick hinter die Kulissen von One Directions Aufstieg zu globalen Superstars. Dabei enthält der Film intime Einblicke ins Leben der Bandmitglieder und spektakuläre Konzertaufnahmen – darunter auch den legendären Auftritt in der O2 Arena in London. Die Odeon-Kinokette kündigte die Aktion auf ihren Social-Media-Kanälen an: "In Gedenken an den verstorbenen Liam Payne zeigen wir für eine Nacht wieder 'This Is Us'. Alle Erlöse werden an Organisationen wie MIND, SAMH und AWARE NI gespendet." Fans reagierten begeistert, viele drückten auf Plattformen wie X ihre Dankbarkeit aus.

Liam hat nicht nur bei seiner Familie und seinen Fans ein großes Loch hinterlassen, sondern auch bei seinen Bandkollegen, die ihn mit rührenden Worten auf Instagram würdigten. Harry Styles (30) nannte Liam einen "lieben Freund" und erklärte, die gemeinsamen Jahre würden für immer zu den "kostbarsten seines Lebens" gehören. Louis Tomlinson (33) bezeichnete ihn als "den großherzigen Bruder, den er sich immer gewünscht hatte", und versprach, für Liams Sohn Bear immer da zu sein.

MEGA / ZUMAPRESS.com Liam Payne, Sänger

Getty Images One Direction im Dezember 2014

