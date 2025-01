PR-Expertin lobt Meghans authentischen Influencer-Stil

Herzogin Meghan (43) hat das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag gestartet: Die ehemalige Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Suits internationale Bekanntheit erlangte, hat sich mit einem neuen Instagram-Account namens @meghan offiziell in den sozialen Medien zurückgemeldet. Neben regelmäßigen Updates hat sie außerdem einen Trailer für ihre kommende Netflix-Serie "With Love, Meghan", die am 15. Januar Premiere feiern wird, auf ihrer Seite veröffentlicht.

Auch wenn der Trailer für die Lifestyle-Serie bei einigen auf Kritik stieß, lobte die PR-Expertin Renae Smith Meghans Wandel zur Lifestyle-Influencerin als cleveren Schachzug. In einem Interview mit Express erklärte Smith, dass die Herzogin von Sussex offenbar zu ihrem "authentischen Selbst" gefunden habe. Die glamourösen Szenen, in denen Meghan beispielsweise lachend am Strand zu sehen ist oder ihre Botschaft in den Sand malt, seien nicht nur sorgfältig inszeniert, sondern auch Ausdruck ihrer wahren Persönlichkeit. "Es wirkt wie ein Abbild dessen, wer sie wirklich ist, und das macht es für ihre Zielgruppe umso glaubwürdiger", erklärte Smith. Insbesondere der Fokus auf ein Leben in opulenten Kulissen spreche gezielt diejenigen an, die in Meghan eine Ikone der modernen Lebensart sehen.

Meghans Rückkehr ins Rampenlicht nach einigen ruhigeren Jahren zeigt erneut, wie sie ihren eigenen Stil mit ihrer öffentlichen Rolle verbindet. Seitdem sie und ihr Mann, Prinz Harry (40), sich vom königlichen Leben zurückgezogen haben, richtet die zweifache Mutter ihren Fokus zunehmend auf eigene Projekte, die Einblicke in ihr Familienleben und ihre Werte geben. Mit ihrem neuen Instagram-Account und der Netflix-Serie unterstreicht sie diesen Ansatz noch stärker. Bereits in der Vergangenheit äußerte Meghan, wie wichtig es ihr sei, authentisch zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Auch in ihrem Podcast hatte sie betont, dass sie sich durch kreative Projekte am besten ausdrücken könne – ein weiteres Puzzlestück, das die Herzogin nun zu ihrer neuen öffentlichen Marke formt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nacho Figueras, Delfina Blaquier, Herzogin Meghan und Prinz Harr, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige