"Schrecklich": Robbie Williams' Tochter will berühmt werden

Robbie Williams (50) hat verraten, dass seine Tochter Teddy unbedingt berühmt werden möchte – sogar noch mehr, als er es jemals wollte! Während eines Auftritts in der TV-Show "Maischberger" mit Sandra Maischberger (58) im Ersten erzählte der Sänger, dass seine zwölfjährige Tochter heimlich seinen neuen Film "Better Man – Die Robbie Williams Story" angeschaut habe, der am 2. Januar in den deutschen Kinos startet. Obwohl er nicht wollte, dass seine Kinder das Biopic sehen, konnte Teddy der Versuchung nicht widerstehen. "Sie ist diejenige, die am ehesten berühmt werden möchte. Es ist schrecklich", sagte Robbie über sein ältestes Kind.

In der Fernsehsendung ging es dabei auch um seine eigenen Anfänge im Showgeschäft. Auf die Frage, ob der 50-Jährige seine Tochter in einer ähnlichen Situation wie seine eigene – nämlich als Teenager Teil einer Band zu sein – unterstützen würde, äußerte Robbie Bedenken. Er meinte, dass 16 Jahre ein "bisschen zu jung" sei. Trotzdem freute sich der Musiker darüber, dass Teddy heute viel mehr Möglichkeiten hätte als er früher. Robbie sehe seine Tochter als "Nepo-Baby" – das bedeutet, dass sie aus einer Position des Privilegs wählen könne, was sie aus ihrem Leben machen möchte. "Es macht mich sehr glücklich, dass sie die Möglichkeiten hat, die ich nicht hatte", erklärte er.

Robbie wuchs in bescheidenen Verhältnissen in England auf und hatte es in seiner Jugend nicht leicht. Er litt unter einer Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwäche, bestand kaum Prüfungen und sah wenig Perspektiven für sich. Der Eintritt in die Boyband Take That war für ihn der Ausweg aus seiner Situation und der Beginn einer erfolgreichen Karriere. Der Film "Better Man", der unter der Regie von Michael Gracey entstand, zeigt seine beeindruckende Reise von einem einfachen Jungen zum gefeierten Solokünstler – inklusive der Höhen und Tiefen seiner Karriere. Es sei ein Projekt, das Robbie sehr am Herzen liegt und das er über mehrere Jahre mitentwickelte. Er soll in den Zuschauern nicht nur seine Musikkarriere, sondern auch den Menschen dahinter greifbar machen.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei der Premiere zu "Better Man", November 2024

Getty Images Robbie Williams, Juni 2018

