Skurriles Gerücht: War Harry Styles im Berliner Berghain?

In den sozialen Medien macht derzeit ein spannendes Gerücht die Runde: Laut einer Vielzahl an TikTok-Usern soll Harry Styles (30) am vergangenen Wochenende im Berliner Berghain gefeiert haben. Da in dem berühmt-berüchtigten Klub keine Fotos oder Videos erlaubt sind, gibt es keinerlei Beweise, die seinen Besuch bestätigen – den Erzählungen der Nutzer nach zu urteilen, habe der Weltstar aber am Sonntag bis in die Morgenstunden getanzt und dabei ein weißes Tanktop sowie eine schwarze Hose getragen. Darüber hinaus soll er ein paar Lookalikes eingeschleust haben, um die Menge nicht auf sich aufmerksam zu machen. "Sie sind irgendwann gegangen und die Leute dachten, er ist auch weg und hörten auf, nach ihm zu suchen. Aber er war noch da und hat in der Menge getanzt. Ich bin nicht zu ihm hin, weil ich mich zu sehr geschämt habe", berichtet ein Fan auf der Social-Media-Plattform.

Neben dem Berghain soll der "Keep Driving"-Interpret noch an einem weiteren Berliner Hotspot entdeckt worden sein: Wie die Fangemeinschaft im Netz berichtet, habe sich Harry wohl auch im Mauerpark aufgehalten. Es gibt allerdings auch einige User, die den Spekulationen nicht viel Glauben schenken. Insbesondere da Deuxmoi am vergangenen Freitag berichtet hatte, der 30-Jährige sei nach der Beerdigung seines einstigen One Direction-Kollegen Liam Payne (✝31) erstmals in Rom gesichtet worden, scheint es für viele seiner Unterstützer unwahrscheinlich, dass er tatsächlich in Berlin war. Außerdem betonte ein Berghain-Besucher im Netz: "Ich habe ihn auch nicht getroffen."

Wie viel Wahrheit hinter Harrys vermeintlichem Klubbesuch steckt, bleibt also derzeit noch ungeklärt. Verwunderlich wäre es allerdings nicht – immerhin gönnt sich der gefeierte Sänger momentan eine wohlverdiente Pause. Nach seiner "Love On Tour"-Welttournee hatte er im Sommer 2023 verkündet, sich zunächst von der Bühne zu verabschieden. Seitdem genießt der "Adore You"-Musiker seine freie Zeit in New York, London oder auch Rom – und war im vergangenen Juli sogar in Berlin zu Besuch, als er während des EM-Finales im Olympiastadion die englische Mannschaft anfeuerte.

MEGA Harry Styles in Rom, Juni 2024

Getty Images Harry Styles im September 2024

