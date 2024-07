Harry Styles und James Corden jubelten beim EM-Finale mit!

Beim EM-Finale im Berliner Olympiastadion waren so einige prominente Gäste dabei. Auch Harry Styles (30) und James Corden (45) mischten sich unter die Fußball-Fans, um England anzufeuern! Wie auf einem Instagram-Foto des Unternehmers Karim Chellat zu sehen ist, schauten der Musiker und der Moderator von der VIP-Tribüne aus zu – und scheinen trotz der Niederlage der englischen Mannschaft einen tollen Abend gehabt zu haben! Auf ein paar Storys des Businessmanns sieht man, wie Harry, James und Co. laut jubeln und aufspringen, als England das Tor schießt, das in der 73. Spielminute zum 1:1 führte.

Die zwei waren aber nicht die einzigen Briten, die für ihr Team nach Berlin reisten. Auch Ed Sheeran (33) war mit von der Partie. Er brachte seine Frau Cherry mit. Ihr gab er beim 1:1 prompt einen leidenschaftlichen Kuss, wie auf Bildern, die Metro vorliegen, zu erkennen ist. Neben ihm feierte offenbar auch Harrys ehemaliger One Direction-Kollege Louis Tomlinson (32) mit. Der Sänger scheint das Spiel aber nicht von der Tribüne aus verfolgt zu haben – ein paar Schnappschüsse zeigten ihn mit Ed lediglich im Backstagebereich des Stadions.

Auch die Royals ließen es sich nicht nehmen, beim EM-Finale zuzuschauen. Prinz William (42) konnte sich das Match als treuer Fußball-Fan nicht entgehen lassen. Zusammen mit seinem Sohn Prinz George (10) schaute sich der britische Thronfolger das Spiel von der Tribüne aus an. Anschließend stand er auf der Bühne, wo er zunächst den Engländern traurig, aber stolz die Hände schüttelte und anschließend dem spanischen Team zum Sieg gratulierte.

