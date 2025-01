Würde Paulina Ljubas die Beziehung mit ihrem Tommy öffnen?

Paulina Ljubas (28) ist mittlerweile seit über einem Jahr mit ihrem Freund Tommy Pedroni (29) zusammen. Im Netz gewährt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben – und verrät in einer Instagram-Fragerunde, ob sie sich eine offene Beziehung mit dem einstigen Ex On The Beach-Teilnehmer vorstellen könnte, in der Verhältnisse zu anderen Menschen erlaubt sind. "Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass dieses Beziehungsmodell für einige funktioniert. Für mich würde das aber überhaupt nicht infrage kommen", gibt der Temptation Island-Star preis.

Ihre Einstellung hat auch einen ganz bestimmten Grund: Wie die 28-Jährige ausführt, empfinde sie keinerlei Interesse für andere Männer. "Allein, weil ich, seitdem ich mit Tommy bin, nicht mal einen anderen Mann angeschaut habe. Es reizt mich wirklich null", betont Paulina. Darüber hinaus sei sie auch nicht besonders angetan von der Vorstellung, dass ihr Liebster eine andere Frau anfasst. "Da gäbe es Mord und Totschlag", schließt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ab.

Paulina und Tommy sind allem Anschein nach ein ziemlich gutes Team und beweisen das immer wieder – zuletzt während ihrer gemeinsamen Zeit in der Party-WG bei Germany Shore. Aber hat das Paar sich auch schon einmal so richtig gestritten? "Ein Mal ganz am Anfang von unserer Beziehung bin ich richtig durchgedreht", gesteht die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Aber so richtig gestritten, nein. Klar, manchmal ist man nicht einer Meinung oder es gibt ein Missverständnis, aber wir streiten zu Hause nie."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im November 2024

