Fans feiern Paulina Ljubas und Tommy bei "Germany Shore"

Gerade läuft die vierte Staffel von Germany Shore. In einer aktuellen Folge der Realityshow wird Paulina Ljubas (28) von ihren Gefühlen übermannt: Dass so viele Leute an ihrer Beziehung mit Tommy Pedroni (29) zweifeln, geht ihr sichtlich nahe. "Es ist ja gar nichts, was zwischen uns ist. Es ist etwas, was Leute von außen auf uns projizieren – was ja nicht mal stimmt. Aber es ist schon krass manchmal, wenn du tausendmal liest, dass du mich nicht so liebst", erklärte Paulina unter Tränen. Tommy tröstete sie und fand aufbauende Worte für seine Partnerin: "Aber du brauchst dir keine Gedanken über unsere Beziehung zu machen, weil das Wichtige ist, dass ich dich liebe, dass du mich liebst und dass wir beide miteinander sein wollen."

Dass das Paar so empathisch und offen miteinander umgeht, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. "Wie schön ihr kommuniziert und euch gegenseitig versucht, so viel Verständnis füreinander zu zeigen und dann auch noch die Ängste ernst nehmt", "Hätte diese Konstellation ja niemals erwartet gehabt, aber die scheinen halt echt happy miteinander zu sein" oder "So gesund die beiden. Ich liebe sie zusammen", lauten nur einige der positiven Reaktionen unter einem Instagram-Post des Reality-TV-Formats.

Für Paulina und Tommy ist die erneute "Germany Shore"-Teilnahme etwas Besonderes, da sie sich in der Show kennengelernt haben. Im November 2023 bekannten die beiden nach hartnäckigen Spekulationen öffentlich ihre Liebe. Dass die Beziehung zu Tommy ganz anders ist als ihre bisherigen, machte Paulina bereits im Netz deutlich. "Am Anfang kam mir das Ganze auch richtig spanisch vor, weil ich auch dachte: Mit dem stimmt doch etwas nicht, oder? Aber ja, es gibt halt auch wirklich nichts Toxisches", stellte die 28-Jährige fest.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

Anzeige Anzeige