Darum ist Pierre Sanoussi-Bliss gewappnet fürs Dschungelcamp

Pierre Sanoussi-Bliss ist bestens gewappnet für sein bevorstehendes Dschungelcamp-Abenteuer. Das betont der langjährige Schauspieler in einem Interview mit RTL. "Meine Toleranzgrenze liegt ziemlich hoch. Und wenn mir nicht jemand unter der Gürtellinie begegnet, haben wir kein Problem miteinander", stellt der Serienstar klar. Er ist schon seit Jahren ein wahrer Profi, was Übernachtungen in der Natur betrifft: "Als Kind war ich 13 Jahre am Dauercampen mit meinen Eltern am Liepnitzsee. Ich bin ja ein Ossi, ein Kind der DDR. Wir hatten natürlich keinen großen Camper. Wir hatten zwei Zelte und [...] waren mitunter sechs Wochen am Stück campen."

Auch was die Hygiene während seiner Zeit im australischen Urwald anbelangt, macht sich Pierre keine Sorgen. Für ihn ist es laut eigenen Angaben kein Problem, sich vor laufenden Kameras nackig zu machen. "Ich weiß nicht, wo ich schon überall meinen A*sch in die Kamera gehalten habe", schmunzelt der Filmregisseur und führt aus: "So schlimm sieht der auch noch nicht aus in meinem Alter. Also ich glaube, wenn ich richtig sauber werden will, mache ich mir darüber keinen Kopf."

Fans ist der 62-Jährige schon seit vielen Jahren durch seine Rolle in der ZDF-Serie "Der Alte" bekannt. In der Krimireihe spielte er über 20 Jahre lang den Kommissar Axel Richter. Aber auch in Kultsendungen wie Alarm für Cobra 11 war Pierre mit von der Partie. Aktuell ist er in der TV-Serie "Boom Boom Bruno" zu sehen, in der der Drehbuchautor eine Dragqueen verkörpert. Neben seinem schauspielerischen Können hat Pierre aber noch ein weiteres Talent: "Ich habe in der DDR Koch gelernt, bevor ich an der Schauspielschule war." Ob er seinen Promikollegen im Camp aus den limitierten Zutaten somit ein leckeres Essen zaubern kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

Anzeige Anzeige