Céline Dion gedenkt ihrem Mann an seinem neunten Todestag

Céline Dion (56) musste vor neun Jahren einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihr Ehemann René Angélil (✝73) verstarb nach langer Krankheit. Heute jährt sich der Todestag ihres Partners und die Musikerin ehrt ihn daher mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "René, wir können nicht fassen, dass du schon neun Jahre lang nicht mehr da bist", schreibt die Familienmutter und fügt hinzu: "Kein Tag vergeht, an dem wir deine Anwesenheit nicht spüren, RC, Eddy, Nelson und ich. Du warst mein größter Held, mein Partner und derjenige, der immer das Beste in mir gesehen hat. Ich verehre dich und du wirst für immer fehlen, mein Liebster. Wir lieben dich, Céline."

Ihre rührenden Worte untermalt die Witwe mit einem Schnappschuss, auf dem sie und ihre drei Söhne in die Kamera lächeln. Das Quartett sitzt währenddessen auf einem Sofa und ist in helle Kleidung gehüllt. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags häufen sich zahlreiche aufmunternde Grüße von Célines Fans. "Er wird für immer in unseren Herzen sein", lautet es unter anderem. Zudem merkt ein Nutzer an: "René schaut von oben immer auf euch wundervolle Menschen, um sicherzugehen, dass ihr alle überglücklich seid."

Céline und René heirateten 1994 und haben drei gemeinsame Söhne. 1998 wurde bei dem Sänger jedoch erstmals Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Ihn besiegte der Musiker zwar – 2013 kehrte der Krebs jedoch zurück. Im Januar 2016 erlag der Familienvater dann der schweren Krankheit. Zu Lebzeiten arbeitete René 30 Jahre lang als Manager von Céline, bis er 2014 zurücktrat, um sich auf seine Gesundheit zu fokussieren. Auch seine Ehefrau pausierte damals ihre musikalische Karriere, um sich um ihren Partner zu kümmern.

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011