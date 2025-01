Dieses Problem haben Yvonne Woelke und Peter Klein im Bett

Kaum frisch verliebt, gibt’s bei Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) schon das erste kleine Beziehungsthema. Die Schauspielerin und der Realitystar richten gerade ihre erste gemeinsame Wohnung in Berlin ein – ein renovierungsbedürftiges Romantikrefugium am Berliner Kurfürstendamm, das Yvonne für sie beide gekauft hat. Dabei sorgte ein unverzichtbares Möbelstück für hitzige Diskussionen: das Bett. Der Grund? Peter schnarcht so laut, dass seine Liebste nach langen Drehtagen kaum zur Ruhe kommt. "Das ist manchmal nicht auszuhalten und sehr belastend", klagte das Model im Gespräch mit Bild.

Das Thema wurde zum echten Beziehungstest. Beim gemeinsamen Möbelhausbummel flogen die Fetzen, als Peter lieber eine weichere Matratze wollte, was für die Schnarchproblematik jedoch wenig förderlich sei. Am Ende musste der Ex von Iris Klein (57) nachgeben: "Nach langen Diskussionen haben wir uns doch noch geeinigt – auf Härtegrad 4. Er muss es einfach akzeptieren, wenn es im Bett weiter rund laufen soll. Außerdem geht es auch um seine Gesundheit", erklärte Yvonne. Mal sehen, ob das neue Schlafarrangement hält, was es verspricht – die beiden starten auf jeden Fall mit einer klaren Rollenverteilung in ihr gemeinsames Leben.

Nachdem Yvonne und Peter ihre neue Matratze gefunden haben, steht der nächsten Kuscheleinheit nichts mehr im Weg – vielleicht auch bald wieder im TV. Ihre Teilnahme bei Forsthaus Rampensau sorgte zumindest gleich für den ersten großen Auftritt als Paar. Die Mitbewohner waren völlig ahnungslos, doch das Duo ließ von der ersten Sekunde an keinen Raum für Zweifel: Bereits bei ihrer Ankunft tauschten sie einen innigen Kuss aus und machten ihre Liebe damit ganz offiziell. "Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass es mehr ist als Freundschaft", berichtete Peter im Interview und bestätigte damit, was viele Fans längst vermuteten.

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

