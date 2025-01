Foto löst Gerüchte um mögliche "Squid Game"-Spin-offs aus

Ein mysteriöses Bild sorgt derzeit für wilde Spekulationen rund um die Erfolgsserie Squid Game. In den sozialen Medien macht ein Foto die Runde, das angeblich eine Präsentation über ein mögliches "Squid Game Cinematic Universe" zeigt. Auf dem Bild, das allkpop vorliegt, sind neue Projekte wie "Squid Game 3" (Sommer 2025), "Squid Game USA" (Herbst 2026), "Squid Game 1987" (Winter 2026) und "Squid Game World" (Winter 2028) vermerkt. Die Gerüchte, dass Netflix die Serie mit verschiedenen Spin-offs weiter ausbauen könnte, entfachen weltweit Begeisterung und Diskussionen – insbesondere unter koreanischen Fans.

Regisseur Hwang Dong Hyuk hatte zuvor bereits bekanntgegeben, dass die kommende dritte Staffel das finale Kapitel der Hauptserie sein werde. Im Interview erklärte er: "Es stimmt, Staffel drei wird der Abschluss sein. Ich konnte alles weitergeben, was ich mit der Serie ausdrücken wollte. Eine Fortsetzung darüber hinaus hat deshalb einfach keine Bedeutung für mich." Dennoch deutete er an, dass Spin-offs durchaus denkbar wären: "Ich habe darüber nachgedacht, Geschichten über andere Charaktere zu erzählen. Es könnte interessant sein, bestimmte Seiten der Figuren weiter zu beleuchten." Ob das Bild mit den vermeintlichen neuen Projekten tatsächlich offiziell von Netflix stammt, bleibt jedoch unbestätigt.

Fans sind sich dennoch einig, dass die Idee eines erweiterten Serienuniversums großes Potenzial hat. Besonders die Möglichkeit, die Geschichten in andere Länder oder historische Kontexte zu verlagern, kommt gut an. So zeigte sich ein Nutzer neugierig auf "Squid Game 1987" und vermutete, dass dieses Spin-off nicht in Korea spielen würde, da die Olympischen Spiele in Seoul 1988 stattfanden. Andere wiederum hoffen auf die Einbindung koreanischer Schauspieler in künftige Ableger. Für viele Südkoreaner ist die globale Aufmerksamkeit für "Squid Game" eine Quelle des Stolzes. "Ich bin einfach froh, dass so etwas Großes aus Korea kommt", schrieb ein Fan begeistert online.

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit Squid-Game-Soldaten, Dezember 2024

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

