"Ich sterbe": Bad Bunny über Ängste und das Älterwerden

Bad Bunny (30), dessen eigentlicher Name Benito Antonio Martínez Ocasio ist, hat kürzlich in der "Zane Lowe Show" über ein eher unerwartetes Thema gesprochen: seine Ängste vor dem Älterwerden. Der Musiker erinnerte sich an die Zeit vor zehn Jahren, als er seinen 20. Geburtstag gefeiert und sich "depressiv" gefühlt habe. "Ich dachte, ich sterbe. Das ist das Ende meines Lebens! Ich war so, 'Oh mein Gott, ich bin 20! Ich bin ein verdammter alter Mann!'", erklärte er im Gespräch. Damals habe er das Gefühl gehabt, dass sein Leben vorbei sei, obwohl er eigentlich noch ganz am Anfang stand.

Zu der Zeit war Bad Bunny noch weit entfernt von seiner heutigen Karriere als international gefeierter Musiker. Er arbeitete in einem Supermarkt und studierte, während er, wie er sagt, ein sehr emotionaler Mensch gewesen sei, der oft über vieles nachgedacht habe. Heute, zehn Jahre später, nähert sich der Latin-Trap-Star einem Karriere-Meilenstein: "Ich bin seit fast zehn Jahren in der Branche und das ist verdammt verrückt, weil es sich manchmal wie mein erstes Jahr anfühlt." Gleichzeitig beschäftige ihn jedoch die Frage, ob er in seinem Leben alles richtig mache, insbesondere unter dem Druck von Fragen wie "Wirst du heiraten?" oder "Wirst du Kinder haben?".

Persönlich hat Bad Bunny seit seiner Kindheit mit seiner Schüchternheit zu kämpfen. Er beschreibt sich selbst als zurückhaltende Person, die Schwierigkeiten habe, neue Freunde zu finden, und lieber auf die Menschen zurückgreife, die sie seit vielen Jahren kennt. "Ich habe immer noch ein paar seltsame Angewohnheiten aus der Kindheit", gab er zu. Diese Facette seiner Persönlichkeit unterscheidet ihn vom energiegeladenen Bühnenstar, den seine Fans kennen. Trotzdem hat er gelernt, mit seinen Eigenheiten umzugehen und sich stärker auf den Moment und den Lebensprozess zu konzentrieren. Sein neuestes Album erschien am 5. Januar, und der Erfolg scheint ihm – trotz seiner nachdenklichen Natur – recht zu geben.

Getty Images Bad Bunny bei der Met Gala 2023

Getty Images Bad Bunny, Musiker

