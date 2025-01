Jahrelanger Krebskampf: Linda Nolan stirbt mit 65 Jahren

Es sind traurige Nachrichten: Linda Nolan ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Vertreter Dermot McNamara in einem Statement, das Mirror vorliegt: "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Linda Nolan bekannt, der gefeierten irischen Pop-Legende, Fernsehpersönlichkeit, Guinness-Weltrekordhalterin im West End, Bestsellerautorin der Sunday Times und Kolumnistin des Daily Mirror." Linda soll heute Vormittag im Blackpool Victoria Hospital im Kreise ihrer Liebsten gestorben sein. Die Irin kämpfte 20 lange Jahre gegen Brustkrebs, der letztendlich auch in ihrem Gehirn gestreut hatte. Am vergangenen Samstag wurde Linda mit Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert, woraufhin bei ihr eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich zusehends.

In dem Statement heißt es weiter: "Lindas Vermächtnis geht über ihre unglaublichen Leistungen in Musik und Unterhaltung hinaus. Sie war ein Leuchtturm der Hoffnung und des Durchhaltevermögens und teilte ihren Weg, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren. Ruhe in Frieden, Linda. Wir werden dich sehr vermissen, aber nie vergessen." Lindas Familie versicherte bereits, dass es eine öffentliche Trauerfeier für die 65-Jährige geben wird.

Linda begeisterte sich schon in jungen Jahren für die Musik. 1975 ging sie mit Frank Sinatra auf Tour und durfte sich rund sieben Jahre später über sieben Top-20-Hits im Vereinigten Königreich freuen. 2014 nahm sie sogar an der 13. Staffel der britischen Show "Celebrity Big Brother" teil. 2005 wurde bei dem Allround-Talent erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Sechs Jahre später wurde sie dann eigentlich als krebsfrei eingestuft. Doch 2017 stellten die Ärzte erneut fest, dass Linda an Krebs erkrankt war. Dieses Mal sprachen die Mediziner von unheilbarem, sekundärem Brustkrebs.

Getty Images Linda Nolan im Jahr 2013

Getty Images Die Schwestern Maureen, Bernie und Linda Nolan

