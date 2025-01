Logan Paul fordert Bad Bunny zu einem Wrestling-Match heraus

Bad Bunny (30) stand zuletzt 2023 im berüchtigten WWE-Ring. Nun könnte sich der Reggaeton-Sänger eine Rückkehr zum Wrestling vorstellen und erklärte öffentlich, bei seinem nächsten Kampf sein Leben riskieren zu wollen. Als Logan Paul (29) davon Wind bekam, dauerte es nicht lange, bis der Teilzeit-Kampfsportler den Puerto Ricaner herausforderte. "Dann steig mit mir in den Ring!", schrieb der Bruder von Jake Paul (27) in einem Kommentar auf Instagram. Ob es wirklich zu einem Match zwischen dem YouTuber und dem Grammy-Gewinner kommen wird, bleibt abzuwarten.

Auch ohne das Duell mit Logan hat der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, gerade alle Hände voll zu tun. Vor Kurzem veröffentlichte er sein neues Album, das es in mehreren Ländern an die Spitze der Charts schaffte. Auf Social Media zeigte sich der 30-Jährige dank dieser positiven Resonanz sehr emotional. "Das ist zweifellos das beste Projekt meiner Karriere, das besonderste, schönste und das mit den ehrlichsten Emotionen. Ich widme es Puerto Rico. Ich widme es meiner Familie und meinen Freunden", erklärte er in einem Video.

Auch Logans Welt veränderte sich in den vergangenen Monaten sehr. Im September 2024 brachte seine Verlobte Nina Agdal (32) ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Zu süßen Schnappschüssen der kleinen Familie schrieben die frischgebackenen Eltern im Netz: "Esmé Agdal Paul hat den Chat betreten."

Getty Images Bad Bunny, Juni 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im September 2024

