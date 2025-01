"Love Is Blind: Germany"-Hanni ging erster Kuss zu schnell

Bei Love Is Blind: Germany waren die Singles Hanni und Daniel Rocco die Ersten, die sich verlobten. Beim ersten Aufeinandertreffen kam es dann sofort zu heißen Küssen. Allerdings merkte man Hanni an, dass sie damit überfordert war. In ihrer Instagram-Story äußert sich die Blondine nun zu dem intensiven ersten Aufeinandertreffen. "Ich […] hätte ihn nicht geküsst", stellt die Blondine klar und erklärt: "Aber ich bin auch kein Mensch, der so früh küssen muss. Für mich zeigt das nicht: 'Das ist er, oder nicht, je nachdem wie die Person dann küsst.' Ich muss die Person sehen, riechen, das Verhalten sehen." Dennoch zeigt sie Verständnis für Daniels Verhalten und betont: "Ich bin einfach ein anderer Mensch."

Noch ist nicht klar, ob Hanni durch die Sendung ihren Ehemann gefunden hat. Für ihre Karriere als Influencerin hat sich die Teilnahme aber bereits gelohnt: Während sie vor der Show noch 34.900 Follower auf Instagram hatte, sind es zum aktuellen Zeitpunkt stolze 159.000 Nutzer, die ihr fleißig folgen.

Die beliebte Show wird von Ehepaar Chris Wackert und Stephanie Brungs moderiert. Den begehrten Job wollte ursprünglich eine Andere: Ende November verriet die Reality-TV-Bekanntheit Jessica Haller (34), dass sie sich für den Job als Moderatorin bei "Love Is Blind: Germany" beworben hatte. "Am Ende hat diesen Job eine ausgebildete Moderatorin bekommen, was natürlich hart war", gestand die Influencerin geknickt in ihrer Instagram-Story.

