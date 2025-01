Prinz Carl Philip reist kurz vor der Geburt noch ins Ausland

Prinz Carl Philip (45) von Schweden und seine Ehefrau Prinzessin Sofia (40) erwarten im Februar ihr viertes Kind. Zusammen mit ihren Kindern Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3) freuen sie sich nun auf das Nesthäkchen. Nur wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin steht für Philip allerdings eine wichtige Auslandsreise an: Am 27. Januar soll der Prinz in Lyon, Frankreich, das Finale des renommierten Kochwettbewerbs "Bocuse d'Or" besuchen, um die Teilnehmer aus 24 Ländern anzufeuern. Bedeutet das etwa, dass er vielleicht die Geburt seines Nachwuchses verpasst?

Die Reise des 45-Jährigen ruft Erinnerungen an die Geburt des Prinzen selbst wach, denn er kam 1979 einige Wochen vor dem geplanten Termin zur Welt. Sein Vater, König Carl Gustaf (78), verpasste damals das Ereignis, da er in Deutschland den Geburtstag eines Verwandten feierte. Auch bei Philip bleibt nun die Frage, ob er es rechtzeitig zurück nach Schweden schaffen wird, sollte das vierte Kind früher als erwartet geboren werden. Der Aufenthalt des Prinzen in Lyon soll allerdings nur einen Tag dauern, was seine Chancen, zur Geburt da zu sein, deutlich erhöht, wie Bunte berichtet.

Philip und Sofia sind seit 2015 verheiratet und gelten als eines der modernsten und bodenständigsten Paare der schwedischen Königsfamilie. Ihre drei Söhne stehen regelmäßig im Mittelpunkt von Familienfotos, die das Paar auf Social Media teilt. Besonders Philip betont in Interviews oft, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip

Anzeige Anzeige