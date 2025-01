Rod Stewart und König Charles III. machen Späße bei Event

Zur Feier des 35-jährigen Bestehens der King's Foundation lud König Charles (76) seinen Freund Rod Stewart (80) in sein Anwesen in Ayrshire ein. Vor Ort packten die beiden Briten Berichten des Mirror zufolge eine Zeitkapsel und sorgten dabei für ein paar Lacher. Als der Monarch eine Gartenschere aufhob, um sie in der Kiste zu platzieren, schreckte der Sänger mit gespielter Angst zurück, als ob ihn der König angreifen wollte. Auch der Vater von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) war zu Scherzen aufgelegt. Er legte einen persönlichen Brief in die Schatztruhe und witzelte: "Den vergrabe ich am besten unter den anderen Sachen."

Die King's Foundation setzt sich vor allem dafür ein, Menschen Orte zu geben, an denen sie zusammenkommen können. In diesem Zusammenhang kümmert sich die Organisation um den Erhalt alter Gebäude und die Förderung von jungen Architekten. Rod und seine Frau Penny Lancaster (53) beteiligen sich erst seit Kurzem an dem Projekt. "Wir freuen uns sehr, als Botschafter für die King's Foundation an Bord zu kommen und diese lohnenswerte Sache zu unterstützen", schwärmte der "Hot Legs"-Interpret gegenüber der Zeitung.

Rod ist schon seit vielen Jahren ein Unterstützer der Royal Family. In einem Interview mit Bild verriet der Musiker im vergangenen Jahr: "Unser König Charles macht einen guten Job. Er hat viele in der jungen Generation davon überzeugen können, dass das Königshaus nicht überflüssig ist." In diesem Zusammenhang konnte er sich einen Seitenhieb auf Herzogin Meghan (43) allerdings nicht verkneifen. Als er darüber nachdachte, einen Tag lang Harry zu sein, scherzte er: "Ich würde dann allerdings eine neue Frau finden."

Getty Images König Charles III., Penny Lancaster und Rod Stewart, Januar 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

