Zara McDermott zeigt sich nach der Trennung sexy in Paris

Zara McDermott (28) hat nach ihrer Trennung von Sam Thompson (32) das neue Jahr in Paris eingeläutet. Auf Instagram präsentierte der britische Realitystar beeindruckende Fotos aus der französischen Hauptstadt. Auf den Schnappschüssen posiert Zara unter anderem in einem sexy roten Maxikleid mit tiefem Ausschnitt. Sie schrieb zu den Bildern: "Ein paar Silvesterfotos." Zusätzlich zeigte sie sich auch in anderen Outfits, darunter elegante Loungewear und ein klassischer Paris-Look mit Trenchcoat. Mit einer Freundin genoss sie heiße Schokolade, Croissants und Spaziergänge zur beeindruckenden Kulisse des Eiffelturms. Ihre Reise markiert einen Neuanfang, nachdem ihr Ex-Partner Sam kürzlich in einem Podcast über die Trennung der beiden sprach.

Die Beziehung endete Berichten zufolge nach fünf gemeinsamen Jahren, und Zara hat inzwischen das gemeinsame Haus verlassen. Ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail, dass die Reise nach Paris für Zara eine Möglichkeit war, Abstand zu gewinnen und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Sam indes beschrieb die letzten Wochen im Podcast "Staying Relevant" als schwierig und emotional herausfordernd. Trotz der Trennung scheint Zara positiv in die Zukunft zu blicken: Sie teilte erst kürzlich Eindrücke aus ihrem neuen Alltag, darunter Dreharbeiten für die BBC-Show "Morning Live" und entspannte Momente mit ihrem geliebten Kater Cedric.

Zara, die als Star von "Love Island" einem größeren Publikum bekannt wurde, und Sam, bekannt aus "Made in Chelsea", galten lange als Vorzeigepaar der britischen Reality-Szene. Kennengelernt hatten sie sich 2019, als Sam sie über Instagram kontaktierte. Ihre Beziehung überstand Höhen und Tiefen, darunter 2020 eine öffentlich diskutierte Krise. Während Zara nun versucht, beruflich durchzustarten und mit ihrer Modemarke "Rise" Erfolge zu feiern, konzentriert sich Sam auf seine Medienprojekte. Trotz allem scheinen beide bemüht zu sein, die Trennung würdevoll und respektvoll zu gestalten.

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im August 2024

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im Januar 2025 in Paris

