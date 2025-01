Angelina Jolie spricht über die Schattenseiten in Hollywood

Angelina Jolie (49) äußerte sich beim Palm Springs International Film Festival offen über die Herausforderungen in der Filmbranche. Im Gespräch mit dem Moderator Clayton Davis von Variety sagte die Schauspielerin, dass Hollywood "manchmal kein gesundes Geschäft" sei und betonte, wie wichtig es sei, ein erfülltes Leben abseits der Karriere zu führen. "Es ist nicht der einfachste Ort, und es ist nicht der Ort, an dem man alles geben sollte, wenn man ein erfülltes Leben führen will." Angelina hob außerdem hervor, dass besonders junge Künstler lernen sollten, sich Freiräume zu schaffen: "Du kannst Theaterstücke zu Hause im Pyjama lesen. Du musst nicht diesen einen Job bekommen. Lebe einfach als Künstler."

Neben ihrer Kritik an Hollywood teilte Angelina auch eine persönliche Geschichte über ihre Darstellung der Maria Callas (✝53) in Pablo Larraíns Biopic "Maria". Sie gestand, dass sie "noch nie gesungen" habe, bevor sie für die Rolle der Opernlegende angefragt wurde. "Jemand hat mir einmal gesagt, ich könne nicht singen, und das hat mich wirklich blockiert", erzählte sie. Dennoch habe sie bei Pablos Anfrage gelogen: "Er fragte, ob ich singen könne, und ich sagte: 'Ja.'" Maria Callas' außergewöhnlicher Stimme gerecht zu werden, sei unmöglich, doch sie habe ihr Bestes gegeben, so die Schauspielerin weiter. Ihre schauspielerische Leistung wurde bereits bei den Golden Globe Awards und den Critics Choice Awards gewürdigt.

Abseits ihres beruflichen Erfolgs gewährte Angelina Einblicke in ihre persönlichen Beziehungen und erklärte, dass es ihr schwerfalle, enge Freundschaften zu pflegen. "Vielleicht hat es mit dem frühen Verlust meiner Mutter zu tun oder damit, wie oft ich enttäuscht wurde", reflektierte sie. Angelina, Mutter von sechs Kindern, vertraue heutzutage nur wenigen Menschen, schätze diese aber umso mehr: "Ich habe ein paar Menschen, denen ich vertraue, und das ist genug." Dabei zog sie auch einen Vergleich zu ihrer Rolle Maria Callas: "Maria starb, umgeben von zwei vertrauten Menschen." Erst kürzlich erzählte Angelina zudem in einem Interview, dass sie mit der Schauspielerei überhaupt erst angefangen habe, weil ihre Mutter, Marcheline Bertrand (✝56), sie dazu gedrängt hatte und es eigentlich der Traum ihrer Mutter war.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

