Darum wurde Schauspielern für Angelina Jolie schwerer

Angelina Jolie (49) hat in einem Interview mit W Magazine über die enge Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter Marcheline Bertrand (✝56) gesprochen und erzählt, wie der Tod ihre Schauspielkarriere beeinflusst hat. Der Hollywood-Star verrät, dass sie ursprünglich auf Drängen von Marcheline und für den "Traum ihrer Mama" mit der Schauspielerei angefangen habe – ohne sich selbst bewusst dafür entschieden zu haben. Marcheline, die selbst eine Karriere als Schauspielerin angestrebt hatte, zog sich mit Mitte 20 aus der Branche zurück, um sich vollständig auf ihre Kinder, Angelina und ihren Bruder James Haven (51), zu konzentrieren. Nach Marchelines Tod im Jahr 2007 gestand Angelina, dass es für sie zunächst schwer war, als Schauspielerin weiterzuarbeiten.

Die enge Beziehung zwischen Angelina und ihrer Mutter habe die gesamte Kindheit der Hollywood-Diva geprägt. Während Marcheline auch als Managerin ihrer Tochter fungierte, war das Schauspielern für Angelina vor allem ein Weg, ihre Mutter zu unterstützen. "Wir waren ein Team. Ich wollte ihr immer ein Haus und all diese Dinge kaufen – damit hat alles irgendwie angefangen", erzählt die sechsfache Mama im Interview. Marcheline starb 2007 an Brustkrebs, doch ihr Einfluss auf Angelina ist noch heute präsent: Vergangenen Monat widmete die Schauspielerin ihrer Mutter bei den Gotham Awards eine emotionale Rede und erinnerte daran, wie Marchelines Leidenschaft fürs Theater und Bücher ihre Kindheit inspiriert hat.

Marcheline hinterließ nicht nur eine kreative, sondern auch eine zutiefst familiäre Erbschaft. Angelina erklärte mehrfach, dass die Liebe und Hingabe ihrer Mutter sie in ihrer eigenen Elternschaft inspiriert habe. "Nach ihrem Tod wurde mir klar, dass jemand, der sein Leben so sehr seiner Familie widmet, das Nobeltste lebt", sagte sie im Gespräch mit Vanity Fair. Diese Erinnerungen scheinen nicht nur Angelinas Karriere, sondern auch ihre persönliche Philosophie tief geprägt zu haben. Bis heute trägt sie diese Werte in ihr Leben und bringt ihren sechs Kindern dieselbe Fürsorge entgegen, die sie selbst als Kind erfuhr.

Getty Images Marcheline Bertrand, Angelina Jolie und Jacqueline Bisset im Juli 2001 in West Hollywood

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

