Auto überschlägt sich: Streamer Knossi hilft Unfallopfer

Knossi (38) ist ein Mann der Tat. Das bewies der einstige 7 vs. Wild-Teilnehmer, der in Wirklichkeit Jens Knossalla heißt, nun auf einer Autofahrt. Ein Video, das Bild zur Verfügung steht, zeigt, wie der Komiker auf einer Straße steht und den Verkehr regelt, während hinter ihm ein verunfalltes Auto zu sehen ist. Am Ende des Clips steigt er zu seinen Freunden Willi Whey (30) und Sascha Huber (32) ins Auto und berichtet, dass er mit dem Verunfallten gesprochen habe. Der Streamer habe sich nach dem Gesundheitszustand des Unfallopfers erkundigt, der habe ihn erkannt und geantwortet: "Alles gut, wenn ich dich sehe!"

Knossi kennt sich mit brenzligen Situationen bestens aus. Der 38-Jährige hat schon mehrfach an Survival-Formaten teilgenommen. Sein neuestes Projekt heißt "Deep Down" und wird vermutlich im April veröffentlicht. Erste Bilder, die der Webstar auf Instagram teilte, zeigten unterirdische Katakomben, in denen die Kandidaten vermutlich eingesperrt werden. "Ich habe Todesangst. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie so viel Angst gehabt", berichtete der Unternehmer seinen Fans im Netz.

Privat lässt es Knossi am liebsten ruhig angehen. Seit vielen Jahren ist er mit seiner Partnerin Lia Mitrou zusammen, der er im vergangenen Sommer sogar einen Heiratsantrag machte. Aus einer früheren Beziehung hat der Schwarzwälder bereits einen Sohn, doch die Familienplanung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Auf Twitch verriet er nur wenige Wochen nach der Verlobung: "Jetzt hab ich auch Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen, ohne Ende. Heute fangen wir an."

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / liamitrou Knossi und Lia Mitrou im Mai 2024

