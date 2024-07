"Kinder machen ohne Ende": Knossi verfolgt straffen Zeitplan

Knossi (37) und seine Partnerin Lia Mitrou sind so verliebt wie am ersten Tag. Erst in der vergangenen Woche machte der Streamer öffentlich, dass er um die Hand seiner Liebsten angehalten habe. Bevor allerdings die Hochzeitsglocken des verlobten Paares läuten, verfolgt Knossi einen ganz anderen Plan. "Und jetzt hab ich auch Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen, ohne Ende. Heute fangen wir an", posaunt der Internet-Star in einem Stream auf Twitch heraus. Jens Knossalla, wie der Blondschopf mit bürgerlichem Namen heißt, ist bereits vor rund fünf Jahren Vater eines Sohnes geworden, der auf den Namen Elia und den Spitznamen Bubi hört.

Knossi und Lia zeigten sich erst vor wenigen Stunden ganz verliebt als verlobtes Paar auf der Premiere des Films "Ich – Einfach unverbesserlich 4" in Köln. Die beiden ließen sich Arm in Arm von den Fotografen ablichten. Der Streamer und die Influencerin präsentierten sich beide in Jeans und weißem T-Shirt. Der 37-Jährige kombinierte dazu einen dunklen Blouson. Seine Begleitung entschied sich für einen grauen Longblazer. Zum Abschluss gab es sogar noch einen dicken Schmatzer, der die Liebe der beiden vollends unterstrich.

Inoffiziell sind Knossi und Lia sogar schon verheiratet! Vor rund einem Jahr gaben sich die beiden bereits das Jawort in Las Vegas – nur eben ganz ohne Papiere. Bereits seit 2020 gehen der selbst ernannte "König des Internets" und seine Liebste gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sich die beiden wohl im Internet, wie RTL berichtet. Nicht nur die Familienplanung läuft im Hause Knossalla-Mitrou auf Hochtouren, sondern auch die Hochzeitsplanung.

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi, Internet-Star, und seine Verlobte Lia Mitrou

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou im Juli 2023 in Las Vegas

Glaubt ihr, die beiden bekommen noch vor der Hochzeit ein Kind? Ja, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Nee, ich denke, das wird erst nach der Hochzeit passieren. Ergebnis anzeigen



